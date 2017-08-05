Современными автобусами пополнились накануне в Алтайском крае школьные автопарки, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным ведомства, школам региона были вручены 23 новых автобуса, оборудованные по всем нормам и правилам технического регламента. За счет краевого бюджета приобрели 15 автобусов "ПАЗ" на 22 посадочных места и восемь 12-местных микроавтобусов "Газель". На это ушло почти 37 миллионов рублей.

17 новых автобусов были подарены школам из Залесовского, Родинского и Романовского районах для обеспечения ежедневного подвоза детей в базовые школы. Также новые автобусы получили и две барнаульские школы, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит обеспечить мобильность 129 детям со статусом "инвалид детства".