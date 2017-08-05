Конноспортивные соревнования пройдут на Барнаульском ипподроме 2 и 3 сентября, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Как уточняют в ведомстве, в эти дни будут проходить Всероссийский фестиваль орловского рысака и розыгрыш Кубка Губернатора Алтайского края.

На ипподроме выступят наездники на лошадях орловских пород четырех лет и старше. Им нужно будет пройти 3200 метров. Также зрители смогут увидеть заезд лошадей орловской породы четырех лет. Они пройдут 2400 метров. Также на ипподроме выступят лошади орловской породы трех лет.

В эти дни пройдет заезд "Имени Алтайского конного завода". Лошади должны 1600 метров. На старт допустят наездников на трехлетних лошадях орловской породы.