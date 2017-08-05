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Группа Scooter выступила в Крыму, несмотря на скандал

, ИА "Амител"
Музыканты пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз"

Фото: ikirov.ru

Немецкая группа Scooter выступила в Крыму перед многотысячной публикой фестиваля #ZBFest в Балаклаве, сообщает РИА "Новости".

Зрителям иностранная группа представила эффектное мультимедийное шоу, спела все свои популярные песни и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз".

Отметим, что перед выступлением немцев разразился скандал. Украина пригрозила музыкантом тюрьмой за это выступление. Однако музыканты заявили, что их выступление нужно считать вне политики. Теперь участникам группы грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.08.2017 12:00
- гость -

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