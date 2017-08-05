Три человека, из них вое подростков по 14 лет, погибли при крушении небольшого самолета в Швейцарии, сообщает РИА "Новости".

Издание пишет, что воздушное судно совершало полет-крещение в молодежном лагере, организованным аэроклубом Швейцарии. Среди погибших двое подростков и пилот. Также известно, что пострадала 17-летняя девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В лагере отдыхали 192 подростка. Это уже 35-я смена лагеря, целью которого является "первый тесный контакт с авиацией ". В программу входит полет-крещение на самолете.

