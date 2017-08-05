Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Алтайского края, который украл из квартиры соседки 30 тысяч рублей, два килограмма пельменей и алюминиевую посуду, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтаскому краю.

Как уточняет издание, 82-летняя хозяйка квартиры в момент кражи проходила лечение в больнице. Пропажу она обнаружила, когда вернулась домой. Полиция установила, что вор проник в квартиру через входную дверь, взломав замок.

Подозреваемый был задержан. Им оказался сосед. Восемь тысяч рублей у него удалось изъять. По данному факту возбуждено уголовное дело.