Власти Валенсии приняли решение уволить сотрудника библиографического отдела муниципалитета за то, что он десять лет не посещал свою работу. Об этом пишет "Росбалт".

Как сообщается, за год мужчина получил 50 тысяч евро. Каждое утро он приходил на работу, отмечался на посту охраны и через черный ход покидал здание.

Обратный путь он проделывал вечером, чтобы показаться по окончании рабочего дня. Весь день дома он рисовал комиксы.