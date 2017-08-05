Тело новорожденного мальчика нашли в кустах в Морозовске в Ростовской области рядом с привокзальной площадью, сообщает сайт газеты "Известия".

Как уточняет издание, на теле младенца не нашли следов насильственной смерти. Но тело имеет гнилостные изменения и сильно повреждено бродячими собаками. Рассматривается версия, что собаки сами откопали тело ребенка.

На месте ЧП работают оперативные службы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления времени и причины смерти. Правоохранители ищут родителей ребенка.