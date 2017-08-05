Туристам на экскурсии в турецкой Анталье удалось поймать пятиметровую акулу, сообщает "Российская газета" со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Как уточняет издание, туристы отплыли от пляжа на три километра, где начали рыбачить. Вместе с капитаном они смогли выудить из вод Средиземного моря пятиметровую акулу-лисицу.

Капитан рассказал, что туристы были шокированы своим уловом. Туристы сфотографировались и выпустили акулу обратно в море.

Отметим, что акулы-лисицы редко заплывают в воды Средиземноморья, они предпочитают мировые океаны. Данный вид акул не опасен для человека.