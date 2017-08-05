Солнце согревает Барнаул в субботу, 5 августа. Жители краевой столицы воспользовались хорошей погодой в выходной день и проводят эти дни на природе.
Впереди новое задание на вылет Fat money 😬 . Чувствуется жим жим 🙈😬 Но лучше жим жим делать в зале 💪 😂🙈😉 . #результатFatMoney #жиротопка #FatMoney #жиротопканамиллион #когдамужюморист #тигры #успех #мотивация #жизнь #доход #мечта #счастье #победа #цель #инвестиции #мышление #любовь #семья #дети #стиль #gn #спорт
Хэхэй! Мама двоих пацанов 💭 😏👼🏼👼🏼 Сильно да ?😀ммм, мечта💭🙌🏻 А раньше казалось что за безрассудство!(не от великого ума) Хочу одного и только одного ребёнка! Дайте мне одного мальчика и не надо мне больше никаких таких😁 Но ещё не успев выйти из родового зала заявила акушерке что приду к ней ещё😏(хлебом меня не корми , а дай только пацанов рожать😐) Надеюсь она меня дождётся и я когда-нибудь приду ещё хотя бы разок 😏😏😏 Кто со мной ?😏 #мамасын#мамаисын#мамасына#мамаисынок#маминарадость#ямамасына#мамаблог#мамы#люблюсвоюсемью#mil_it#напрогулке#малыши#мамаималыш#люблюбольшежизни#деткитакиедетки#мамадвойни#hipstamama#mamawow#моидеткилюбимые#детинашевсе#дочкиматери#детиэтосчастье#молодаямама#мамадвух#большаясемья#дваждымама
Всем привет😍 Хочу показать наш мини фоторепортаж со страусиной фермы☺️ Мы ездили всей семьёй👨👩👧 Наш восторг не передать словами👻Я очень удивлена даже, не ожидала🐰🐷🐮🦊🐭🐱🐔 Провели там полдня, наобщались с разными животными, всех накормили, набесились, навеселились🙈 В общем, посетить нужно каждому это место☝️ А лучше посещать периодически☺️ После такого близкого общения с животными даже состояние души меняется🙌 Кто из Барнаула и ещё не был здесь, очень советую 👌 . . . . #зоопарк #контактныйзоопарк #люблюживотных #супердень #ослик #страус #верблюд #животинки #москва #петербург #волгоград #новгород #ставрополь #астрахань #казань #всемпривет✌️ #взаимныелайки #лайкзалайк #инстафото #фотодня #
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