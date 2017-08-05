Солнце согревает Барнаул в субботу, 5 августа. Жители краевой столицы воспользовались хорошей погодой в выходной день и проводят эти дни на природе.

Это было незабывааемо😂 Публикация от Anastasia (@nasty_nasty22) Авг 4 2017 в 11:02 PDT

Ну вот так проходят мои выходные!!! #пляж #барнаул #лето2017 Публикация от Валентина Мед Золотая Сота (@skovalentina) Авг 4 2017 в 10:57 PDT

Мои девочки на фотосессии 😘#люблюсвоихдевочек #Мосины Публикация от Михаил (@mosin_mikhail) Авг 4 2017 в 10:48 PDT

Понеслось 😋🙌🏼 Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✨Victoria AmΣli ✨ (@viameli_insta) Авг 4 2017 в 10:33 PDT

#пляж#лето#солнце#жара☀️☀️☀️ Публикация от Дарья Дмитриевна (@22daha22) Авг 4 2017 в 10:30 PDT

Публикация от Yorick (@dmitriyermilov) Авг 4 2017 в 9:47 PDT