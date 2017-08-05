Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, что мужчина ее мечты должен быть способен на поступок, сообщает сайт "Комсомольской правды". Однако Савченко подчеркнула, что пока в ее окружении такого мужчины нет.

"Когда человек идет против всего мира. Когда все прогнулись, а ты стоишь стойко. Нет таких людей в политике", — отметила она.

Также Савченко рассказала, что она не из числа женщин, которые не могут жить без мужчины.

"У меня на физиологическом уровне это отсутствует. Во многих мужчинах я ничего, кроме животного, не вижу", —ответила она.

Кроме этого, депутат отметила, что не надеется уже познакомится с мужчиной, который будет сильнее ее. А выбирая спутника, она будет руководствоваться практической пользой для Украины.