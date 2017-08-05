Новая серия седьмого сезона сериала "Игры престолов" попала в сеть за три дня до официальной премьеры, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, в интернете было опубликовано видео плохого качества, на которой стоит пометка "для внутреннего пользования". Серия, попавшая в интернет, предназначалась для индийского телевидения.

Ранее сообщалось, что на сервер телеканала HBO была совершена хакерская атака. Было заявлено, что хакеры украли полтора терабайта данных. Злоумышленники разместили в сети сценарий четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов" и несколько эпизодов "Футболистов" и "Комнаты 104".