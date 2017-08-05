Исследователи нашли в Норвегии дрозда белобровика, пролежавшего во льдах 4,2 тысячи лет, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

При этом ученые уверяют, что птица сохранилась в хорошем состоянии. Но пока не понятно, какие органы птицы остались неизменными за это время. По словам специалистов, пока никто еще не находил останки животного в таком хорошем состоянии.

Скорее всего, птицу спрятал хищник, а потом забыл про добычу. По их мнению, положить дрозда в лед могла россомаха. Именно они используют лед, чтобы хранить еду летом.