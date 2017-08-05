Правоохранители разыскивают 15-летнего Сергея Жилкина, который 1 августа этого года ушел из "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Рубцовске и до сих пор неизвестно его местонахождение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: футболка синего цвета с надписью "28", штаны камуфлированные зеленого цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно об его местонахождении, просьба сообщить по адресу: город Рубцовск, переулок Улежникова 6, либо по телефонам (385 57) 91-0-45, 91-0-63, или 02.