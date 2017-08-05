Опрос, проведенный "Левада-Центром" показал, что 60% граждан России не доверяют рекламе, сообщает "Интерфакс".

Только 8% жителей России доверяют увиденной ранее рекламе. А вот 33% россиян только отчасти доверяют рекламе.

При этом, как оказалось, при покупке чего-либо нового 34% опрошенных руководствуются своим опытом, 27% — низкой ценой, 17% — высоким качеством и лишь 1% - рекламой.

Больше всего россиянам нравятся интересные сюжеты в рекламе (29%), 24% опрошенных нравится информация о новинках или полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги (22%).

Опрос был проведен среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.