Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 64-летнего жителя Чойского района, сообщает пресс-служба СУСКа по Республике Алтай.

Как сообщается, в ночь на субботу, 5 августа, в одном из домов села Паспаул Чойского района компания распивала алкоголь. Неожиданно между хозяином дома и гостем возник конфликт, один из мужчин ударил другого в лицо. В застолье также участвовала и женщина. Она решила вмешаться в спор, подошла к обидчику своего сожителя и нанесла один удар кухонным ножом в грудь гостю. Мужчина скончался на месте ЧП.

Женщину задержали правоохранительные органы. Место убийства осмотрено. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.