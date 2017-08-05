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Аномальная жара продолжит держаться 6 августа в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

Фото: pixabay.com

Туман, град, грозы и дожди передают синоптики Алтайского края на воскресенье, 6 августа. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью ожидают в отдельных районах кратковременный дождь, грозу, возможен град, утром местами туман  Температура воздуха ночью упадет до +13...+18 градусов.

Днем в этот день также в отдельных районах прогнозируют  кратковременный дождь, грозу, град. Столбики термометров днем 6 августа поднимутся до +28...+33 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17.

В Барнауле ночью осадков не ожидают. Воздух составит +14...+16 градусов. Температура днем поднимется до +28...+30 градусов. Ветер в воскресенье будет дуть юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днём 6-11.

Напомним, в Алтайском крае на 7 и 8 августа передали штормпрогноз из-за шквалистого ветра. В эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду местами шквалы до 19-24 метров в секунду. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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