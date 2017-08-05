Сотрудники правоохранительных органов задержали разнорабочего детской краевой клинической больницы, которого подозревают в краже электроинструмента, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, 30-летний мужчина начал воровать из барнаульской больницы постепенно. В несколько этапов он похитил из медучреждения шлифовальную машинку, болгарку и шуруповерт. Сумма от похищенного составила девять тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, он признался в краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.