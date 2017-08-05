Полицейским Львова удалось обезвредить пациента местной психиатрической больницы, который взял в заложники 76 больных и персонал, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Известно, что 30-летний мужчина находился на принудительном лечении после того, как зверски убил своего отца. Он 72 раза ударил его ножом.
В пятницу, 4 августа, пациент начал вести себя неадекватно. Он смог заблокировать дверь в отделение. В это время там находились 76 пациентов и персонал. Разбушевавшийся пациент разбил окно и осколком стекла ранил десять человек.
Другие сотрудники вызвали правоохранительные органы. Полицейские освободили заложников благодаря штурму. Они смогли обезвредить мужчину. Пять полицейских получили ранения.
Известно, что пациент лечился в больнице уже четыре года. Месяц назад его отпустили домой. Но накануне родственники вернули его назад в больницу.
Комментарии
Просто необходимо собирать всю грязь про Украину. Так сказать формировать образ.
Предлагаю всю окраину укропскую переименовать в палату №6, все признаки психического расстройства у руководства украины именно такие.
Здорово у нас получилось из вчерашних добродушных, веселых, работящих братьев украинцев в головах людей превратить их в бандерофашистских скакунцов.
5.08.2017 18:41
- гость -
а вы предлагаете рот подставить под то дерьмо что льется с украины?