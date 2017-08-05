Восемь шахтеров остается в затопленном руднике "Мир" в Якутии, где накануне произошел прорыв воды, сообщает "Российская газета".

Как пишет издание, спасателям удалось поднять на поверхность 143 шахтера. Последний мужчина, которого достали из шахты находится в крайне тяжелом состоянии из-за общего переохлаждения. Также у него диагностирован ушиб легкого. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, Алишер Мирзаев сам связался со спасателями на 410 горизонте. Сейчас в руднике остаются еще восемь горняков.

В городе Мирном объявлен режим ЧС. Прорыв воды произошел в пятницу, 4 августа. В это время в шахте было 151 человек.