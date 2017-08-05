Фото: vesti.ru

Западные СМИ активно обсуждают физическую форму президента РФ Владимира путина, которую он продемонстрировал во время своей поездки по регионам Сибири.

Как сообщает "Российская газета", например, издание Daily Mail обратило внимание на то, что Путин, находясь в Тыве в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, без рубашки отправился на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце. При этом журналисты оценили, что президент выглядит очень хорошо для 63-летнего мужчины.

Канадское издание Toronto Sun поместило на своей странице Путина, управляющего моторной лодкой.

Видео, где Путин рыбачит, находясь в Тыве, активно гуляет на видеохостинге youtube.

Ранее портал Amic.ru приводил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который рассказывал о том, что глава государства два часа гонялся за щукой.

Кроме того, Вести.ru добавляют, что газета Time, комментируя снимки Путина с рыбалки, отмечает, что фото демонстрируют хорошую физическую форму и отвагу президента.