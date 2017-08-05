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СМИ: Владимир Путин побывал с неофициальным визитом в Горном Алтае

, ИА "Амител"
По имеющейся информации, глава государства уже покинул республику

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин посетил Республику Алтай с неофициальным визитом, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в Горный Алтай глава государства прибыл накануне, 4 августа, после посещения ряда сибирских регионов – Тывы, Иркутской области и Бурятии.

Спустя сутки, указывает источник, президент покинул республику и вылетел в Москву.

Отметим, что ранее глава государства уже бывал с неофициальными визитами в Горном Алтае. Например, летом 2015 года в рамках частной поездки Путин принимал здесь бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Эту информацию тогда подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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