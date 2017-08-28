В редакцию Amic.ru пришло письмо от читательницы Ольги. Женщина пожаловалась на то, что уже четвертый год является участницей программы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" и за это время ближе к получению заветного сертификата на покупку квартиры не стала.

"Документы на участие я собрала еще в 2013 году — потратила на это месяц, у каждой справки свой срок изготовления. После подала заявление в МФЦ и получила ответ от комитета по делам молодежи о том, что наша семья признана участницей программы", — рассказала Ольга нашему корреспонденту.

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Ольга – одинокая мама и в программе участвует вдвоем с дочкой. С момента подачи ею документов прошел уже четвертый год, а очередь сократилась лишь на несколько сотен.

Ольга попыталась получить какие-то ответы в городской администрации, ходила на прием к председателю комитета по делам молодежи Владимиру Гудкову. Чиновник, по словам читательницы, посоветовал ей следующее: когда ей исполнится 36 лет и она перестанет быть участницей этой программы, попробовать свои силы в другой, чтобы государство оплатило часть ипотеки за уже купленное жилье.

"Председатель комитета, кажется, нисколько не сомневается в том, что до 36 лет я получить свой сертификат и не смогу, это при том, что сейчас мне всего 28, а документы я подала в 24. Кроме участия в программе, связанной с компенсацией ипотеки, он мне также посоветовал подать документы на программу, по которой предоставляют не сертификаты, а жилье в домах, где квадратный метр стоит дешевле рыночной цены, но пояснил, что дома эти строить так и не начали - какой-то замкнутый круг", — возмущается Ольга.

Представитель комитета, по признанию женщины, объяснил сложившуюся у Ольги ситуацию тем, что приоритет в выдаче сертификатов у многодетных семей, которые появляются с каждым годом и отодвигают в очереди других участников.

"Ничего не имею против многодетных семей, очень за них рада, но ведь они будут всегда, делали бы тогда разные программы или хотя бы через одного давали эти сертификаты ", — считает женщина.

Кроме того, в администрации города посоветовали нашей читательнице написать письмо президенту. Так она и поступила.

Последняя инстанция

На сайте главы государства на письмо отреагировали практически мгновенно: рассмотрели в тот же день и отправили на изучение правительству Алтайского края, а те, в свою очередь, передали обращение в управление спорта и молодежной политики Алтайского края, собственно, туда, откуда вся эта история и началась.

От ведомства пришел довольно развернутый, основательный, но неутешительный ответ. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и семьи, воспитывающие трех и более детей, и так как Ольга и ее дочка к этим категориям не относятся, им и дальше остается ждать своей очереди. В управлении пояснили, что из-за разных объемов финансирования ход программы идет неровно, в какие-то годы дают больше сертификатов, в какие-то меньше. Снижение поступления средств на реализацию проекта Ольге объяснили низкими поступлениями налогов.

"В последнее время существенно снизился уровень налоговых поступлений в доходы бюджетов всех уровней, поэтому направить объем средств на реализацию подпрограммы, достаточный для обеспечения жильем всех молодых семей, стоящих в очереди на участие в подпрограмме, не представляется возможным", — значится в письме управления спорта и молодежной политики.

После этого женщина решила уже не ждать и просто пришла к выводу, что скорее купит свое жилье самостоятельно. Однако надежда хотя бы компенсировать ипотеку по данной программе у нее осталась.

Как объяснили в отделе молодежной политики и жилищных программ ведомства, молодые семьи – участники подпрограммы – обычно ожидают очереди на получение государственной поддержки от двух до пяти лет. Срок ожидания зависит от района или города, в котором проживает молодая семья, от наличия льгот и других факторов.

Каждый год по краю в среднем улучшают свои жилищные условия около 300 молодых семей, в 2016 году их было 320, на что из бюджета выделили 284,5 млн рублей. В 2017 году планируется обеспечить жильем также не менее 300 молодых семей.

Кто может принять участие в программе?

Напомним, что участником программы может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 36 лет. Кроме того, в Барнауле признается нуждающейся в улучшении жилищных условий та семья, на каждого члена которой не приходится по 12 кв. м жилого помещения, также у участников программы не должно быть доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для участия в программе молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:

1) заявление по форме в 2 экземплярах;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи платежеспособной, а при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома — кредитный договор и справку кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Основанием для отказа в признании участниками программы может стать несоответствие молодой семьи условиям, непредставление или представление не в полном объеме документов, недостоверность поданных сведений и ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

Объем финансирования

Размер социальной выплаты, направляемой на приобретение жилья на вторичном рынке для семей без детей, составляет 30% от расчетной стоимости недвижимости, для семей с одним ребенком и более — 35%. На "первичку" выделяется чуть больше — 40% от расчетной стоимости жилья для семей без ребенка и 45% для семей с детьми. Реализовать полученный сертификат нужно в течение семи месяцев.