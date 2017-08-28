В редакцию Amic.ru пришло письмо от читательницы Ольги. Женщина пожаловалась на то, что уже четвертый год является участницей программы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" и за это время ближе к получению заветного сертификата на покупку квартиры не стала.
"Документы на участие я собрала еще в 2013 году — потратила на это месяц, у каждой справки свой срок изготовления. После подала заявление в МФЦ и получила ответ от комитета по делам молодежи о том, что наша семья признана участницей программы", — рассказала Ольга нашему корреспонденту.
Помоги себе сам
Ольга – одинокая мама и в программе участвует вдвоем с дочкой. С момента подачи ею документов прошел уже четвертый год, а очередь сократилась лишь на несколько сотен.
Ольга попыталась получить какие-то ответы в городской администрации, ходила на прием к председателю комитета по делам молодежи Владимиру Гудкову. Чиновник, по словам читательницы, посоветовал ей следующее: когда ей исполнится 36 лет и она перестанет быть участницей этой программы, попробовать свои силы в другой, чтобы государство оплатило часть ипотеки за уже купленное жилье.
"Председатель комитета, кажется, нисколько не сомневается в том, что до 36 лет я получить свой сертификат и не смогу, это при том, что сейчас мне всего 28, а документы я подала в 24. Кроме участия в программе, связанной с компенсацией ипотеки, он мне также посоветовал подать документы на программу, по которой предоставляют не сертификаты, а жилье в домах, где квадратный метр стоит дешевле рыночной цены, но пояснил, что дома эти строить так и не начали - какой-то замкнутый круг", — возмущается Ольга.
Представитель комитета, по признанию женщины, объяснил сложившуюся у Ольги ситуацию тем, что приоритет в выдаче сертификатов у многодетных семей, которые появляются с каждым годом и отодвигают в очереди других участников.
"Ничего не имею против многодетных семей, очень за них рада, но ведь они будут всегда, делали бы тогда разные программы или хотя бы через одного давали эти сертификаты ", — считает женщина.
Кроме того, в администрации города посоветовали нашей читательнице написать письмо президенту. Так она и поступила.
Последняя инстанция
На сайте главы государства на письмо отреагировали практически мгновенно: рассмотрели в тот же день и отправили на изучение правительству Алтайского края, а те, в свою очередь, передали обращение в управление спорта и молодежной политики Алтайского края, собственно, туда, откуда вся эта история и началась.
От ведомства пришел довольно развернутый, основательный, но неутешительный ответ. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и семьи, воспитывающие трех и более детей, и так как Ольга и ее дочка к этим категориям не относятся, им и дальше остается ждать своей очереди. В управлении пояснили, что из-за разных объемов финансирования ход программы идет неровно, в какие-то годы дают больше сертификатов, в какие-то меньше. Снижение поступления средств на реализацию проекта Ольге объяснили низкими поступлениями налогов.
"В последнее время существенно снизился уровень налоговых поступлений в доходы бюджетов всех уровней, поэтому направить объем средств на реализацию подпрограммы, достаточный для обеспечения жильем всех молодых семей, стоящих в очереди на участие в подпрограмме, не представляется возможным", — значится в письме управления спорта и молодежной политики.
После этого женщина решила уже не ждать и просто пришла к выводу, что скорее купит свое жилье самостоятельно. Однако надежда хотя бы компенсировать ипотеку по данной программе у нее осталась.
Как объяснили в отделе молодежной политики и жилищных программ ведомства, молодые семьи – участники подпрограммы – обычно ожидают очереди на получение государственной поддержки от двух до пяти лет. Срок ожидания зависит от района или города, в котором проживает молодая семья, от наличия льгот и других факторов.
Каждый год по краю в среднем улучшают свои жилищные условия около 300 молодых семей, в 2016 году их было 320, на что из бюджета выделили 284,5 млн рублей. В 2017 году планируется обеспечить жильем также не менее 300 молодых семей.
Кто может принять участие в программе?
Напомним, что участником программы может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 36 лет. Кроме того, в Барнауле признается нуждающейся в улучшении жилищных условий та семья, на каждого члена которой не приходится по 12 кв. м жилого помещения, также у участников программы не должно быть доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Для участия в программе молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
1) заявление по форме в 2 экземплярах;
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи платежеспособной, а при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома — кредитный договор и справку кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.
Основанием для отказа в признании участниками программы может стать несоответствие молодой семьи условиям, непредставление или представление не в полном объеме документов, недостоверность поданных сведений и ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки, за исключением средств материнского (семейного) капитала.
Объем финансирования
Размер социальной выплаты, направляемой на приобретение жилья на вторичном рынке для семей без детей, составляет 30% от расчетной стоимости недвижимости, для семей с одним ребенком и более — 35%. На "первичку" выделяется чуть больше — 40% от расчетной стоимости жилья для семей без ребенка и 45% для семей с детьми. Реализовать полученный сертификат нужно в течение семи месяцев.
Комментарии
http://realtai.ru/news/509
почитайте - людям и не через это приходилось пройти
Мы без всяких программ сами платим уже 2-ю ипотеку, а тут нахаляву захотелось? Эти программы чиновники используют для своих детей, пусть дочка вырастает и становится чиновницей, тогда и приобщитесь к халяве
2
28.08.2017 07:39
- гость -
позвольте Вас спросить - откуда у Вас нашлась стартовая сумма?
"очередь сократилась лишь на несколько сотен"
простите, а она хотела мгновенно получить?
Видимо, хотела, раз до президента пошла.
На заметку скромной соискательнице: если купите квартиру сами в ипотеку, будет больше 12 м2 на человека, ПЕРЕСТАНЕТЕ быть нуждающейся.
В дремучем 2005 году у меня так и было. Купил квартирку в ипотеку, пришел попробовать поучаствовать в программе поддержки молодых семей, а мне говорят, мол, у вас по 14м2, вы не нуждаетесь, а то что сами ипотечный хомут на шею повесили, так это вы зря поторопились.
Тем не менее, я считаю что это был правильный вариант, мы не ждали несколько лет, живя у родственников со сложным характером, а сразу переехали в свой жилье. Помощи не дождались, сам рассчитался, хотя в 2008 году в кризис было настолько печально с деньгами, что ходил на работу достаточно далеко пешком, т.к. не было денег даже на автобус. Но прорвался )))
А на фотографии у нее сын...
Дюша Метёлкин
позвольте Вас спросить - откуда у Вас нашлась стартовая сумма?
Если нет сил скопить стартовую сумму, будет ли потом возможность платить по ипотеке? Может и не надо дергаться, если не получается откладывать?
С таким характером и запросами понятно, почему она мать-одиночка ))))
Сейчас подвинет в очереди более скромных. Пролезет вне очереди, а очередники, не написавшие президенту, утрутся.
28.08.2017 07:42
Дюша Метёлкин
заработали
Какую-то ерунду пишете! Зачем писать вообще такие вещи как "запросы такие, поэтому и мать-одиночка". Вообще "серого" вещества в голове нет?! Мы так же семьей стоим с 2013 года, а очередь с 3175 уменьшилась на 2913. Ну и вы считаете это нормально?! Действительно, программа больше рассчитана на многодетных семей. Тк они получают сертификаты вне очереди
2
28.08.2017 07:47
- гость -
я почему и спросил - у нас не было именно стартового, накопить 700 тыров - ну может лет за 15-20 и получится.... а вот платить по 15 тыров получается, они конечно лишними не будут в семье с двумя детьми, но выкраиваем уже шестой год...
2
28.08.2017 08:13
- гость -
кто бы сомневался..... Ваш ответ подразумевает, что мы с женой нахлебники и криворукие... поверьте, это совсем не так
28.08.2017 08:23
Дюша Метёлкин
не нужен первоначальный взнос в 700 тыс. достаточно 15% . а это максимум 350 тыс.
28.08.2017 08:23
Дюша Метёлкин
"кто бы сомневался..... Ваш ответ подразумевает, что мы с женой нахлебники и криворукие... поверьте, это совсем не так"
какие вы интересные выводы сделали из одного моего слова
Дюша, это шутка - а вот платить по 15 тыров получается, они конечно лишними не будут в семье с двумя детьми, но выкраиваем уже шестой год...
ведь это 1680 и без ипотеки, накопил и купил и мозг ни себе ни обществу не выносишь.
Вчера "однажды в россии" похожая ситуация была!!!))))
Не в Совке живем, чтобы жилплощадь раздавать. А кто застройщиков, посредников(риэлторов) и банки кормить будет? Государство?
одна с ребенком это молодая семья?! надо обеспечивать сначала нормальные семьи где мама, папа и ребенок а потом уже всяких одиночек.
2
28.08.2017 09:04
- гость -
и что такое 1680? что за такие деньги взять можно? однушку в старом хруще? а во-вторых, мне где-то все это время копления жить надо с семьей, т.е. платить еще и за жилье.... так что не получится...
28.08.2017 09:42
Дюша Метёлкин
Хрущ сейчас единственный нормальный вариант. Во всех домах, построенных таджикстроем после 1991 года, жить категорически не рекомендуется, и уж тем более квартиры там покупать.
Верните советскую власть. И расстрел за воровство государственных денег. Тогда хватит на квартиры всей стране.
простым гражданам даже надеяться не следует, в этой программе "крыша" и прочий блатняк, редко кто проскакивает из простых смертных, и то под проверку. Стоял в очереди 2 раза оба раза предложили оформить льготную ипотеку - согласился только если платить ее они мне будут!
28.08.2017 09:42
Дюша Метёлкин
Ну вы уж как-то определитесь, что для вас важнее Понты с новостройкой, на которую у вас денег все равно нет, или бюджетное жилье, которое Вы можете себе позволить
2
28.08.2017 10:15
- гость -
там палка о двух концах - на первичку дают сумму, почти в 2 раза большую, чем на вторичку... вот и приходится думать, и абсолютно никаких понтов. зато у меня сейчас кухня 14 кв.метров, а не 2 на 2, как в хрущах
28.08.2017 10:14
гость
Ой. ну какая крыша? У меня друзья получили. Без всякой крыши и блата. Честно отстояли 5 лет в очереди и в 2013 г. купили квартиру. К льготным группам не относились. Не бюджетники, не многодетные, не военные, не прокуроры.... Обычная семья (муж, жена, дочка). Оба работали в тот момент на заводе. Просто подошли ответственно к сбору документов и ждали...
2
28.08.2017 10:29
- гость -
мы вот тоже - получили без всякого блата. но, можно сказать повезло - под выборы 11 года дали очень много сертификатов, но была проблема - нечего брать, первички не так много было
28.08.2017 10:25
Дюша Метёлкин
Абсолютно никаких понтов...Просто у тебя кухня 14 квадратов и ты платишь 15 т.р. и гундишь что денег нет, а мог бы жить в "хруще" с кухней в 4 квадрата и платить 8 т.р.... а так никаких понтов...
Изредка и заводчане и медработники получают, а так детям работников администраций бесплатное жильё нужнее, ведь они не привыкшие платить, всё задаром.
уважаемый амик, вы фотографию к новости смените... или фамилию и остальные персональные данные (например сенрию и номер паспорта) замажьте. а то вы закон так - то нарушаете... я б на месте этого мирохина на вас заявление бы написала...
уважаемый амик, вы фотографию к новости смените... или фамилию и остальные персональные данные (например сенрию и номер паспорта) замажьте. а то вы закон так - то нарушаете... я б на месте этого мирохина на вас заявление бы написала...
уважаемые комментаторы гундящие про блат и тд. сейчас все федеральные программ очень жестко контролируется. просто так , как говорите , по блату, не получить. и поверьте знаю о чем говорю.
28.08.2017 10:46
- гость -
Да не обращайте внимание. просто кто-то собирает документы и получает . А кто-то объясняет свое нежелание поднять ж.. с дивана, тем что все равно кругом блат и коррупция...
- гость -
"одна с ребенком это молодая семья?! надо обеспечивать сначала нормальные семьи где мама, папа и ребенок а потом уже всяких одиночек. "
Да, это молодая семья, если кому интересно, героиня материала вдова, так что по поводу всяких "одиночек" уж не позорьтесь, не зная ситуации
надо обеспечивать сначала нормальные семьи где мама, папа и ребенок а потом уже всяких одиночек. - сразу видно, что комментировал "мужик", вы видно в одного пятерых воспитали и явно знаете, что это легко))
Мы тоже с мужем и ребёнком стоимость с 2012 года. И такое чувство, что очередь в обратном направлении двигается.....за 5 лет на пару сотен продвинулись..... мы с мужем подсчитали, что как раз к 50 годам ,если повезёт получим
Хотя точно знаю,что есть семьи ,которые стали на очередь вместе с нами. И через 2 года получили сертификат. .... и не скрывают, что "связи" помогли. ....
28.08.2017 11:08
М
если до 36 лет не повезет, то 50 ждать не придется
Стоим на этой программе уже 6 лет, и в 2016 не 300 сертификатов было, а около 40. Так до сих пор и не получили тоже сертификат. Каждый год на одном и том же месте топчемся - очередь не продвигается вообще.
Если до 36 не повезёт. ..... Вот на это и рассчитанно....
28.08.2017 10:14
гость
Ну да! Деньги на "крышу" есть на крышу нет. Что за бред?
Если предположить, что тут деньги дают по коррупционным схемам, то на откаты для того количества решающих в выделении средств этих средств не хватит просто.
"Раздал на лапы миллион, чтобы семьсот тысяч получить." Это же где таких лохов вы найдете?
надо обеспечивать сначала нормальные семьи где мама, папа и ребенок а потом уже всяких одиночек. - сразу видно, что комментировал "мужик", вы видно в одного пятерых воспитали и явно знаете, что это легко))
сразу видно, что комментировала яжемать-бдрошеенка, которая уверена, что ей, яжематери все должны особенно потому, что яжемать брошенка.
От нормальных жен, нормальные мужчины не уходят. Так же как и от нормальных мужей нормальные женщины не уходят.
как человек стоявший в очереди с 2007 года ДВАЖДЫ, собравший все документы - ответственно говорю - дважды предложили льготную ипотеку. Все - о каком не блате можете говорить? Только под шумок проверок если пропустили кого. В итоге без всяких льгот оформил ипотеку, и уже выплатил. 36 и на вылет, этого и ждут.
"От нормальных жен, нормальные мужчины не уходят. Так же как и от нормальных мужей нормальные женщины не уходят."
Вам же уже ответили, что вдова
"надо обеспечивать сначала нормальные семьи где мама, папа и ребенок а потом уже всяких одиночек. - сразу видно, что комментировал "мужик", вы видно в одного пятерых воспитали и явно знаете, что это легко))
сразу видно, что комментировала яжемать-бдрошеенка, которая уверена, что ей, яжематери все должны особенно потому, что яжемать брошенка.
От нормальных жен, нормальные мужчины не уходят. Так же как и от нормальных мужей нормальные женщины не уходят."
Посмешило))) У меня-то как раз в семье все нормально, просто я в реальном мире живу, а не вымышленном, ситуации разные у людей бывают. Мне кажется женщины, воспитывающие детей, водящие их в сад, школу, работающие и несущие все на своих плечах, просто поперхнулись от ваших детских рассуждений.
А яжматери как раз чаще всего женщины-домохозяйки, у которых работают мужья, мамочкам, пашущим на двух работах, яжматерями быть некогда
Мы стояли в очереди и в 37 лет поняли, что мы не дети работников администраций, теперь в своей квартире платим ипотеку. Единицам везёт, пусть хоть кому-то хорошо будет. Но контролировать эти программы жёстче стали только начиная с прошлого года. До этого злоупотреблений пруд пруди. Попробуйте прошлые списки с данными получателей жилья проверить. Фигушки!
стоим с 2013 года, а очередь с 3175 уменьшилась на 2913.
Ну, совсем чуток осталось - 262.
Мы стояли с 2010 года в 2016 году получили сертификат на новострой, семья (м+ж+2 детей) дали 111800 свои 400 тыс.руб. и в банке 600 тыс. взяли в ипотеку. Не какие не блатные. Зарплата в 10000 т.руб. выплачивать помогают родители. У меня много знакомых из простых кто так проходил.
28.08.2017 14:26
Вася
111 тыс всего дали?
Автору только могу посочувствовать... И воспитывайте свою дочку так, чтобы ни на кого никогда она не надеялась. Лишь на свои силы...В жизни поможет. Потому что все программы ЕДРОСОВ , не более чем бла-блабольство
Мы с 2011 года стоим, очередь двигается в обратном порядке. При том, что вставали как работники бюджетной сферы - в то время это считалось льготой. Специалист управления по делам молодежи на полном серьезе предложила родить еще двоих детей и попасть под категорию многодетной семьи. Мне кажется, что люди, которые могут материально обеспечить и выучить в наше время троих детей, при этом ни в чем не отказывая ни себе ни им, в принципе не участвуют в таких программах.
Яжматери жалуются что им не досталось халявы, им ведь вечно должны.
Никогда не перестану удивляться таким кадрам