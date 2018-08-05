Пришло время засолок, и многие хозяйки достали свои поваренные книги, чтобы закатать на зиму вкусные и хрустящие огурчики. Если вы еще не обзавелись своим проверенным рецептом — попробуйте один из наших.
Огурцы в виноградных листьях
Что потребуется?
- Огурец
- Лист виноградный
- Вода (+ вода для первичной заливки) — 1,3 — 1,5 л
- Соль — 50 г
- Сахар — 50 г
- Чеснок и специи - по вкусу
Как готовить?
Огурцы и листья помыть. У огурцов срезать хвостики и залить крутым кипятком. Спустя 1-2 минуты промыть холодной водой и завернуть в листья. Чеснок очистить, положить на дно банки, сверху очень плотно уложить огурцы.
Для рассола: в кипящую воду добавить соль и сахар. Залить этим огурцы и оставить на 3-5 минут, слить рассол и повторить процедуру еще три раза. На 4-й раз залить рассол и сразу закатать.
Делаем из маринованных огурцов соленые
Что потребуется?
- Огурец — 750 г
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Укроп (по вкусу)
- Чеснок — 3 зуб.
Как готовить?
Огурцы "Кремлевские"
Что потребуется?
- Огурец — 3 кг
- Чеснок — 200 г
- Сахар — 1 ст.
- Соль — 3 ст. л.
- Уксусная эссенция (70%) — 4 ст. л.
Как готовить?
Огурцы вымыть, обрезать хвостики, порубить колечками. Сложить в большую кастрюлю. Очистить чеснок и мелко нарезать. Огурцы засыпать солью и сахаром, добавить уксусную эссенцию и чеснок. Перемешать, накрыть крышкой и оставить на 4 часа при комнатной температуре, периодически встряхивая кастрюлю. По истечении времени огурцы плотно уложить в стерилизованные банки, залить соком, который образовался в кастрюле. Закрыть крышками и хранить в холодильнике.
Огурцы соленые с горчицей
Что потребуется?
- Огурцы
- Соль
- Укроп
- Листы вишни, хрена и черной смородины
- Горчица (порошок)
Как готовить?
Огурцы соленые на водке
Что потребуется?
- Огурцы
- Вода — 1.5 л
- Водка — 0.150 мл
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Лист лавровый — 3 шт.
- Укроп (стебель по вкусу)
- Листья хрена
Комментарии