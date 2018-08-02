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Как приготовить из помидоров варенье и мороженое: рецепты на Кухне.Amic.ru

, ИА "Амител"
Топ-6 необычных вариантов использования помидоров в кулинарии

Томаты — любимые многими овощи, но чаще всего их добавляют в салаты или используют в качестве заправки для различных рагу, соусов или супов, хотя делать из них можно намного больше. Что приготовить из помидоров, смотрите в нашей подборке рецептов.

Вяленые томаты

Что потребуется?

  • Помидоры 
  • Перец 
  • Соль 
  • Сахар 
  • Чеснок 
  • Базилик 
  • Масло оливковое 
  • Уксус бальзамический

Как готовить?

Томаты порезать пополам. В отдельной чашке сделать смесь из перца, соли и сахара в соотношении 3:3:5. Помидоры выложить на противень, посыпать получившейся приправой и подержать при температуре 125 градусов в течение 4-5 часов. Порубить чеснок и травы и залить их ХОРОШИМ оливковым маслом. После переложить томаты в банки, залить маслом со специями и добавить пару ложек бальзамического уксуса. Хранить в холодильнике.

Суп-пюре из томатного сока

Что потребуется?

  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатный сок — 250 мл
  • Розмарин — 1 веточка
  • Масло для жарки — 1 ст.л.

Как готовить?

Томаты очистить от кожуры и нарезать кубиками. Лук почистить и порубить. Обжарить овощи на оливковом масле, за 1 минуту до готовности положить в сковороду мелко нарезанный чеснок.

В кастрюлю вылить томатный сок, довести до кипения и добавить к нему овощи, посыпать зеленью, положить розмарин. Варить суп на слабом огне 7-10 минут. После убрать веточку розмарина, дать супу остыть и перемолоть его блендером. Подавать с сухариками.

Жареные помидоры в кляре

Что потребуется?

  • Томаты — 2-3 шт.
  • Сыр мягких сортов — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Пучок петрушки — 1/2 шт.
  • Растительное масло — 30 мл
  • Соль — по вкусу
  • Мука — 30 г
  • Панировочные сухари — 20 г

Как готовить?

Томаты помыть и нарезать кольцами толщиной 0,5 см. Сыр растереть с петрушкой и смешать с выдавленным чесноком. Между двух колечек помидоров положить начинку из сыра. Каждый такой бутерброд обвалять в муке, панировочных сухарях и яйце. После обжарить на разогретом растительном масле до образования корочки.

Киш с черри

Что потребуется?

  • Помидоры черри — 600 г
  • Сыр горгонзола — 50 г
  • Сыр эмменталь — 100 г
  • Сметана 35%-ная — 100 г
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Копченая форель — 100 г
  • Пшеничная мука — 250 г
  • Яйцо куриное — 2 штуки
  • Сливочное масло — 125 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Вода — 2 ст.л.

Как готовить?

Томаты уложить на противень и запекать в духовке в течение десяти минут при температуре 180 градусов, остудить, очистить от кожицы, полить маслом, уксусом, посолить и поперчить. Перетереть в крошку муку со сливочным маслом, добавить желток, соль, воду, замесить тесто и уложить его в форму. Нарезать лук и рыбу, натереть сыр, смешать все это с яйцами и выложить на тесто. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут. Сверху выложить томаты и подавать на стол.

Томатно-клубничное мороженое

Что потребуется?

  • Помидоры плам 200 г
  • Молоко 1% - 50 мл
  • Сахар — 0,3 ст.
  • Замороженная клубника

Как готовить?

Очистить помидоры от кожицы и семян. Мякоть порезать небольшими кубиками. Смешать мякоть томатов с молоком, сахаром и клубникой, измельчить. Переложить в контейнер и заморозить, помешивая каждые 30–40 минут.

Варенье из зеленых помидоров

Что потребуется?

  • Томаты зеленые — 1 кг
  • Орех грецкий -150-250 г
  • Сахар — 1.3 кг
  • Вода — 1.5 стакана

Как готовить?

Томаты помыть, убрать семена. Орехи поджарить и измельчить. Начинить помидоры орехами, положить в кастрюлю и залить горячим сахарным сиропом. Через сутки сироп слить, прокипятить в течение нескольких минут и вновь залить им помидоры. Процедуру повторить еще 2 раза, каждый последующий раз оставляя помидоры в сиропе уже не на 5-6 часов, а на сутки. В финале подержать варенье на слабом огне до готовности.
Материал впервые опубликован 10 августа 2017 года
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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