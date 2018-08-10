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Уроженке горячего и сурового штата Техас, актрисе и модели Энджи Хэрмон 10 августа исполняется 46 лет.

В мир телесериалов она ворвалась после съемок в "Спасатели Малибу" и "Закон и порядок". Но наибольшей известности она добилась благодаря роли детектива Джейн Риццоли в популярном сериале "Риццоли и Айлс".

Впрочем, многим Энджи запомнилась в качестве модели. Ее лицо не раз мелькало на обложках Elle, Cosmopolitan и Esquire, а сама она представляла такие бренды, как Calvin Klein, Giorgio Armani и Donna Karan.



