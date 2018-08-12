Фото из открытых источников

Британская топ-модель и успешная актриса Кара Делевинь, буквально ворвавшаяся в большой шоу-бизнес, отмечает 12 августа свое 26-летие.

Эта прекрасная и милая девушка в свои юные годы уже достигла очень и очень многого, взлетев в фэшн-индустрии до самых небес. При этом, будучи мега-респектабельной представительницей своего бизнеса, она легко может произвести впечатление обычной соседской девчонки.

Смотрим и наслаждаемся умопомрачительной Карой!

Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 12 августа 2017 года