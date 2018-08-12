Фото из открытых источников
Британская топ-модель и успешная актриса Кара Делевинь, буквально ворвавшаяся в большой шоу-бизнес, отмечает 12 августа свое 26-летие.
Эта прекрасная и милая девушка в свои юные годы уже достигла очень и очень многого, взлетев в фэшн-индустрии до самых небес. При этом, будучи мега-респектабельной представительницей своего бизнеса, она легко может произвести впечатление обычной соседской девчонки.
Смотрим и наслаждаемся умопомрачительной Карой!
Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 12 августа 2017 года
Комментарии
Актриса с неё так себе.
не твоя, вот и бесишься
А ничего так можно
Страшная
Я смотрю ей в след. Ничего в ней нет.
Ничего умопомрачительного. На любителя.
Да уж. Особенно нравятся "" брежневские брови. Красотуля
По великобританским меркам и с учётом того,что большинство англичанок - голимые бегемоты, она - само совершенство.