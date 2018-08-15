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Актриса Дженнифер Лоуренс празднует 15 августа свой день рождения – обладательнице "Оскара" исполняется 28 лет.

За плечами Дженнифер уже немалый сценический опыт и целый вал больших успехов. В конце концов, далеко не все суперзвезды Голливуда могут похвастаться тем, что до 30 лет они получили главную кинонаграду планеты.

Ну и, конечно, трудно забыть о том, что, помимо таланта, эта артистка имеет прекрасные внешние данные. Разные образы, идеальный стиль – все это о милашке Дженни. Хотя, конечно, и у нее бывают далеко не самые лучшие роли. Так, например, недавний "киношедевр" под названием "Красный воробей", где Дженнифер играет русскую шпионку-балерину, едва ли можно назвать достойным полотном из-за обилия глупых стереотипов и провального сценария.