Яблочное варенье — это не только вкусное лакомство, но еще и очень полезное. Эти фрукты наделены огромным количеством полезных свойств и витаминов, среди которых группы А, В1, В2, В3, В6, С, Е, РР, Р, К1 и фолиевая кислота. Все это благотворно влияет на обмен веществ, способствует улучшенному кровообращению. На Кухне.Amic.ru мы собрали интересные рецепты яблочного варенья, которые советуем попробовать повторить дома.
Яблоки Белый налив с черной смородиной, корицей и какао
Что потребуется?
- Яблоки Белый налив – 1 кг
- Черная смородина – 100 г
- Сахар – 600 г
- Лимонный сок – 2 ст.л.
- Ванильный сахар – 0,5 пачки
- Корица молотая – 0,5 ч.л.
- Какао-порошок – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл.
Как готовить?
Яблоки промыть, нарезать кубиками, выложить в миску и полить соком лимона. Оставить на 2-3 часа. Переложить в кастрюлю и добавить воды, потомить на минимальном огне в течение 30 минут, периодически помешивая. Ввести молотую корицу и ягоды черной смородины, перемешать и довести до кипения. Добавить какао, перемешать и варить 5 минут. Разлить по подготовленным банкам в горячем виде и плотно закупорить крышками.
Яблочное варенье с апельсинами
Что потребуется?
- Яблоки — 1 кг
- Апельсины — 1 кг
- Сахар — 2 кг
- Вода — 1 ст.
Как готовить?
Варенье-пятиминутка
Что потребуется?
- Очищенные яблоки — 1 кг
- Сахар — 150-200 г
Как готовить?
Варенье из яблок в духовке
Что потребуется?
- Яблоки — 1 кг
- Сахар — 150-200 г
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