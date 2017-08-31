Современные технологии как никогда могут вам помочь в путешествии. Сегодня, отправляясь в далекую страну, на отдых в лес или на охоту, уже не нужно узнавать стороны света по звездам или расположению солнца. Наоборот, сегодня в поездках пользователи все активнее начинают применять современную коммуникацию в самых разных ситуациях. Мы собрали для вас девять самых полезных гаджетов, которые помогут вам независимо от того, куда вы собираетесь отправиться. Эти приборы обязательно пригодятся вам и в повседневной жизни.

Туристический навигатор Garmin Oregon 750

Довольно простой в использовании, но невероятно удобный навигатор для туристов. Благодаря этой модели турист не сможет заблудиться даже в нескольких сотнях сосен. Предустановленная карта с полным покрытием России, маршрутизацией по дорогам общего пользования и водной обстановкой упрощает навигацию. Устройства этой серии оснащены усовершенствованной антенной, которая обеспечивает стабильный прием спутниковых сигналов GPS и "ГЛОНАСС" даже в сложных погодных условиях. Также владельцы этого навигатора могут получать информацию о погоде в режиме реального времени. В устройство были добавлены профили для занятия пешим туризмом, охотой, велоспортом. Прибор оснащён модулем Bluetooth, поэтому принимать электронные письма, текстовые сообщения, напоминания и уведомления можно на экран навигатора. Кроме того, в корпус навигатора встроена 8-мегапиксельная камера со вспышкой. С её помощью можно сохранить на память всё, что привлекло внимание владельца во время поездки.

Туристический навигатор Montana 680

Еще один важный спутник туриста в нашем обзоре. Он подходит как для пешего туризма, так и для охоты. При необходимости его легко можно установить в кабине автомобиля, на руле мотоцикла или на других транспортных средствах. Данный навигатор оснащен цветным сенсорным экраном с двойной ориентацией и возможностью работы в перчатках, включает подписку на спутниковые изображения BirdsEye на год. Цифровая 8-мегапиксельная камера обеспечивает высококачественные снимки, высокое разрешение и автоматическое добавление к фотографиям геометок с координатами. В России прибор продается с предустановленными картами "Дороги России". Устройство способно подключаться к спутникам GPS и "ГЛОНАСС".

Туристический навигатор eTrex10

Простой и удобный GPS-трекер для походов в лес, на рыбалку, охоту. Стал выпускаться в 2012 году и за это время уже успел обзавестись поклонниками. Устройство eTrex10 имеет отличный набор функций и достаточно прочную конструкцию, а также не следует забывать о доступности и сроке работы, достигающем 25 часов. Также eTrex 10 оборудован улучшенным монохромным дисплеем 2.2", которым удобно пользоваться при любых условиях освещенности. Прочный и водонепроницаемый (стандарт водо- и пылезащиты ipx7, 1 м под водой 30 минут) eTrex 10 не боится плохой погоды, грязи, пыли. Простой интерфейс пользователя позволит вам меньше времени уделять поиску информации. Как и предыдущие модели, этот также способен принимать сигналы и со спутников GPS, и "Глонасс".

Туристический навигатор eTrex 30x

Данная модель пришла на замену популярному навигатору Garmin eTrex 30. Простой, компактный, живучий GPS-навигатор с полным набором функций подойдет для походов за город и в горы. Он очень лёгок и не занимает много места в снаряжении, а также может работать даже в экстремальных условиях благодаря применению защищённого корпуса. Кроме того, устройство не требует подзарядки, поскольку получает питание от батареек АА — одного комплекта хватает на 25 часов. Навигатор оснащается двойным приёмником GPS-ГЛОНАСС с высокочувствительными антеннами, обеспечивающими стабильный приём сигнала даже в оврагах и дремучем лесу. Благодаря широкому ассортименту креплений вы можете использовать навигатор eTrex 30x на квадроцикле, велосипеде, катере, автомобиле и даже на воздушном шаре.

Туристический навигатор Gpsmap 78s

Данная модель ориентирована на водный туризм. Особенность данной модели в том, что она имеет прочный корпус, уровень защиты ipx7, положительную плавучесть, возможность подключения внешнего питания и дополнительной антенны. Модель поставляется со встроенной базовой картой мира, чтобы можно было путешествовать в любой точке земного шара. Как и остальные устройства серии, даже плавает на поверхности воды.

Мультиспортивные часы Fenix 5s Sapphire

Универсальные спортивные часы с GPS-приемником, которые будут не только отслеживать ваши показатели, но и станут отличным тренером и мотиватором для занятий спортом. Размер новых часов – всего 42 мм, и при этом они не теряют в функциях для тренировок и занятий разными видами спорта. В часы Garmin Fenix 5S встроены предзагруженные функции для бега, велоспорта, плавания, лыж и т.д. В дополнение к широкому выбору спортивных профилей Garmin Fenix 5S можно использовать в качестве ежедневного трекера активности. Встроенные навигационные функции дополнены барометрическим альтиметром и гироскопом. При сопряжении с совместимым смартфоном пользователи могут получать оповещения о вызовах, текстовых сообщениях и электронных письмах прямо на устройство.

Смарт-весы Index Black

Первые умные весы собственной разработки компании Garmin. Имея мощный функционал, они пригодятся не только профессиональным спортсменам, но и просто любителям вести здоровый образ жизни. Устройство измеряет вес, индекс массы тела, процент содержания жировой ткани/ воды, костную массу и мышечную массу. Особенность данных весов в том, что с их помощью можно легко мониторить свой прогресс в похудении или наборе мышечной массы, а также эффективно скорректировать свою программу питания, а через приложение Garmin Express можно просматривать более развернутую информацию о динамике изменения своего веса.

Навигатор для слежения за собаками Alpha 50 с ошейником Т5

Портативная качественная система для слежения за охотничьими собаками. Модель Alpha 50 с периодом обновления местоположения 2,5 секунды и возможностью одновременного отслеживания до 20 собак является отличным помощником охотника.

Экшн-камера Garmin Virb Ultra 30

Главная изюминка в нашей подборке. Идеально подойдет для тех, кто хочет записывать видео со своих путешествий и походов. Устройство позволяет вести запись в разрешении Ultra HD. Также особенностью является запись и наложение телеметрии на видеосъемку и сопряжение с пульсометром. В комплекте есть крышка для защитного корпуса с отверстием для работы барометрического альтиметра – это актуально для скалолазов и альпинистов при записи видео, на которое можно позже наложить записанную информацию о перепаде высот, gps-трек и т.д.

C помощью входящего в комплект поставки защитного чехла этим можно без проблем заниматься на глубине до 40 метров. Благодаря бесплатному приложению VIRB Mobile вы можете начать потоковую передачу вашего видеоматериала на YouTube® в формате высокого разрешения. Покорив горную вершину или оказавшись в первом ряду на невероятном концерте, вы не будете ждать, чтобы поделиться этими событиями с друзьями. Все это умещается в сравнительно легкий 143-граммовый корпус.

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