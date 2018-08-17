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Днем смерти одного из самых выдающихся политиков XVIII столетия, короля Пруссии Фридриха II Великого, значится в календаре истории 17 августа.

Этот монарх, сыгравший центральную роль в формировании германской государственности и вызывавший восхищение у российских императоров, несмотря на кровопролитную Семилетнюю войну, из которой наша страна вышла победительницей, ушел из жизни в 1786 году.

Яркий представитель просвещенного абсолютизма прожил долгую жизнь и оставил после себя огромное политическое наследие, во многом предвосхитив возрождение в центре Европы единого государства Германии, которое до сих пор является центральным игроком международной политики.

В 232-ю годовщину смерти Фридриха Великого портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов из его биографии.