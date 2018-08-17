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Днем смерти одного из самых выдающихся политиков XVIII столетия, короля Пруссии Фридриха II Великого, значится в календаре истории 17 августа.
Этот монарх, сыгравший центральную роль в формировании германской государственности и вызывавший восхищение у российских императоров, несмотря на кровопролитную Семилетнюю войну, из которой наша страна вышла победительницей, ушел из жизни в 1786 году.
Яркий представитель просвещенного абсолютизма прожил долгую жизнь и оставил после себя огромное политическое наследие, во многом предвосхитив возрождение в центре Европы единого государства Германии, которое до сих пор является центральным игроком международной политики.
В 232-ю годовщину смерти Фридриха Великого портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов из его биографии.
- Фридрих II был третьим сыном в многодетной семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I. Два его старших брата умерли в младенчестве. Всего в семье родилось 14 детей;
- Фридриха Великого часто называли "Старый Фриц";
- Фридрих увлекался масонством. Еще молодым человеком, в 1738 году, будущий король Пруссии был инициирован как масон в Брауншвейге. В целом, он принял активное участие в формировании первой национальной великой ложи в Германии и в развитии масонства на принадлежавших и завоеванных территориях;
- Фридрих был известен как просвещенный монарх. Он состоял в активной переписке с Вольтером, занимался музыкой и философией, а в начале своего правления отменил в Пруссии цензуру и пытки;
- Фридрих снискал славу как человек, толерантный к разным религиям. Когда он взошел на престол, то объявил: "Все религии равны и хороши, если их приверженцы являются честными людьми. И если бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в нашей стране, мы бы и им построили мечети и молельни";
- Фридрих был полиглотом, кроме своего родного немецкого языка, король владел французским, английским, испанским, португальским и итальянским; читал на латыни, греческом и древнегреческом;
- Фридрих проиграл Семилетнюю войну с Россией. Наши войска взяли Берлин. Однако смерть императрицы Елизаветы Петровны избавила прусского монарха от политической катастрофы. Император Петр III был ярым почитателем Фридриха и заключил с ним перемирие, а вскоре получившая всю полноту власти Екатерина II и вовсе вывела российские войска с оккупированных территорий. Более того, Фридрих сумел заручиться поддержкой Екатерины Великой и состоял с ней в дружественных отношениях;
- Бытует популярная легенда, что, когда Фридрих II умер в своей постели в ночь с 16 на 17 августа 1786 года, часы в его спальне остановились. Спустя годы эти часы оказались у Наполеона Бонапарта, который увез их с собой в изгнание на остров Святой Елены;
- Существует много свидетельств, указывающих на то, что Фридрих II был гомосексуалистом. Впрочем, многие современники заявляли и о его многочисленных связях с женщинами;
- Весьма темным пятном на памяти короля Фридриха лежит тот факт, что образ прусского монарха спустя полтора столетия активно эксплуатировался в нацистской Германии. Да и до сих пор ультраправые радикалы считают Фридриха примером для себя.
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