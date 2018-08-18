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Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор, монтажер и по совместительству трехкратный номинант на премию "Оскар" Эдвард Нортон празднует 18 августа свое 49-летие.

Фильмография этого артиста по сравнению со многими коллегами по голливудскому цеху, может, и не так велика. Однако Нортон известен тем, что снимается, как правило, только в качественном кино, заставляющем получать эстетическое наслаждение и размышлять.

Ко дню рождения выдающегося актера портал Amic.ru предлагает ТОП-5 лучших ролей Эдварда Нортона.

Бойцовский клуб

Можно по-разному относиться к творчеству писателя Чака Паланика, но картина "Бойцовский клуб" по его произведению – определенно шедевр. В этом фильме Нортон исполняет главную роль и мастерски отыгрывает в тандеме с Брэдом Питтом человека с раздвоением личности. Два часа наслаждения при просмотре этой ленты вам обеспечены.

Американская история Х

В этом кино Эдвард Нортон предстает в непривычном для себя брутальном качестве, играя отмороженного лидера банды скинхедов, который за жестокое убийство попадает в тюрьму и понимает, что за зло приходится платить. Эволюция персонажа Нортона, понявшего всю пагубность темного пути, заставляет проникнуться его ролью и не оставит равнодушным.

Красный дракон

Что тут говорить – ленты про маньяка Ганнибала Лектера всегда интересны. А в этом фильме Эдвард Нортон играет агента ФБР, которому удалось изловить злого гения, каким предстает на экране неподражаемый Энтони Хопкинс. Такая связка двух главных героев – рецепт для прекрасного кино.

Иллюзионист

Это фильм удивительной атмосферы. Здесь Эдвард Нортон вновь экспериментирует и предстает совершенно в нетипичном для себя качестве, погружая зрителя в сказочную атмосферу. В центре повествования – фокусы и любовь. Идеальное сочетание.

Невероятный Халк

Конечно, это кино можно назвать простеньким. Но это лишь с одной стороны. Да, это история доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного недуга, превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Но преимущество этого фильма в том, что нортоновский Халк является особенным, неся на себе отпечаток самого актера, опять же решившегося на эксперимент и примерившего непривычный для себя образ.

