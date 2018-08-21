Фото из открытых источников
Боксер, актер и известный политик Николай Валуев отмечает 21 августа свое 45-летие.
Несмотря на завершение боксерской карьеры, он остается активным участником медийного пространства, снимается в рекламе, занимается общественной деятельностью, финансирует развитие детского спорта, ну и, конечно, заседает в Государственной Думе.
Ко дню рождения Николая Валуева портал Amic.ru предлагает подборку фотографий, на которых именитый спортсмен предстает в очень трогательных и милых образах.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 21 августа 2017 года
Комментарии
Ой, мама! Какой он большой! Человек-гора.
Где самая милая фотка с убитым медведем?
На работе зевает, настоящий народный избранник; будучи великаном соревнуется с малорослыми.
Геройство прям...
Почему нет этой http://maccentre.ru/board/files/valuev_591.jpg
Николая с праздником!
21.08.2017 09:21
- гость -
А ты на работе не зеваешь? Физиология обходит тебя стороной?
Колюшка раньше фигурировал в оперативных разработках как "Коля-кувалда"
В развалочку и зевает. Депутат ещё, вызывающе так.
а почему ни слова о поддержке известным политиком увеличения возраста выхода на пенсию до 65 / 63 лет ...
После голосования за пенс. реформу, он для меня НИКТО!
это подборка фотографий или фотожаб? уж определились бы