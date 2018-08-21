Фото из открытых источников

Боксер, актер и известный политик Николай Валуев отмечает 21 августа свое 45-летие.

Несмотря на завершение боксерской карьеры, он остается активным участником медийного пространства, снимается в рекламе, занимается общественной деятельностью, финансирует развитие детского спорта, ну и, конечно, заседает в Государственной Думе.

Ко дню рождения Николая Валуева портал Amic.ru предлагает подборку фотографий, на которых именитый спортсмен предстает в очень трогательных и милых образах.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 21 августа 2017 года