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Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 77 лет назад – 22 августа 1941-го. С тех пор выражение "наркомовские 100 грамм" стало нарицательным.

Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о снабжении войск крепким алкоголем.

В ходе Великой Отечественной войны водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) под грифом "секретно" Иосиф Сталин подписал только в августе;

25 августа 1941 года был подписан приказ "О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день", уточняющий действие сталинского постановления. Этот документ оговаривал, что наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать летчики, выполняющие боевые задания, а также инженерно-технический состав аэродромов действующей армии;

Водку развозили по фронтам в железнодорожных цистернах. Непосредственно на местах ее переливали в бочки или молочные бидоны и отправляли в части и подразделения;

После того, как в 1942 году на фронтах сложилось тяжелое положение, выдача водки была дифференцирована. "Наркомовские 100 грамм" сохранялись только для тех частей на передовой, которые вели наступательные операции;

Остальные же части получали водку только по праздникам – в годовщину революции, на Новый год, день Красной армии, Первомай и др.;

Незадолго до начала наступления Красной армии под Сталинградом порядок выдачи алкоголя вновь изменили — выдачу 100 граммов возобновили для всех, кто находился на передовой и вёл боевые действия;

В 1943 году нормы выдачи спиртного в частях вновь изменили, оставив водку в ежедневном режиме только в наступательных частях;

Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над фашистской Германией;

Нет однозначного мнения, положительным или отрицательным был реальный эффект от "наркомовских 100 грамм" в войсках. Одни исследователи этого вопроса указывают на то, что употребление спиртного негативно сказывалось на боеспособности частей, другие подчеркивают, что водка была реальным лекарством от сильнейших стрессов, которые испытывали бойцы;

В послевоенных Вооруженных силах алкоголь в виде сухого вина в количестве 100 граммов в день выдавался только экипажам атомных подводных лодок ВМФ СССР в период боевого похода.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 22 августа 2017 года