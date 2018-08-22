Среда, 22 Август, 08:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 77,35
457913
16°
Обь
176см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке

, ИА "Амител"
Ровно 77 лет назад было принято постановление "О введении водки на снабжение в действующей Красной армии"

Фото: ezoterik-page.com

Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 77 лет назад – 22 августа 1941-го. С тех пор выражение "наркомовские 100 грамм" стало нарицательным.

Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о снабжении войск крепким алкоголем.

  • В ходе Великой Отечественной войны водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) под грифом "секретно" Иосиф Сталин подписал только в августе;
  • 25 августа 1941 года был подписан приказ "О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день", уточняющий действие сталинского постановления. Этот документ оговаривал, что наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать летчики, выполняющие боевые задания, а также инженерно-технический состав аэродромов действующей армии;
  • Водку развозили по фронтам в железнодорожных цистернах. Непосредственно на местах ее переливали в бочки или молочные бидоны и отправляли в части и подразделения;
  • После того, как в 1942 году на фронтах сложилось тяжелое положение, выдача водки была дифференцирована. "Наркомовские 100 грамм" сохранялись только для тех частей на передовой, которые вели наступательные операции;
  • Остальные же части получали водку только по праздникам – в годовщину революции, на Новый год, день Красной армии, Первомай и др.;
  • Незадолго до начала наступления Красной армии под Сталинградом порядок выдачи алкоголя вновь изменили — выдачу 100 граммов возобновили для всех, кто находился на передовой и вёл боевые действия;
  • В 1943 году нормы выдачи спиртного в частях вновь изменили, оставив водку в ежедневном режиме только в наступательных частях;
  • Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над фашистской Германией;
  • Нет однозначного мнения, положительным или отрицательным был реальный эффект от "наркомовских 100 грамм" в войсках. Одни исследователи этого вопроса указывают на то, что употребление спиртного негативно сказывалось на боеспособности частей, другие подчеркивают, что водка была реальным лекарством от сильнейших стрессов, которые испытывали бойцы;
  • В послевоенных Вооруженных силах алкоголь в виде сухого вина в количестве 100 граммов в день выдавался только экипажам атомных подводных лодок ВМФ СССР в период боевого похода.

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 22 августа 2017 года

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.08.2017 08:40
- гость -

Чтобы нестрашно погибать было.

0  0
22.08.2017 09:00
- гость -

Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!

0  0
22.08.2017 09:00
- гость -

Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!

0  0
22.08.2017 09:05
- гость -

Не интересно Вы лучше про бухих фашистов в Сталинграде или укрофашистов раскажите

0  0
22.08.2017 09:09
- гость -

Немецкие фашисты от шнапса не просыхали и самогонку нашу лакали.

0  0
22.08.2017 09:22
- гость -

Если бы не эти 100 грамм, то психов бы было в разы больше, чем у пиндосов после Вьетнама. Это реальный антидепрессант.

0  0
22.08.2017 09:50
Истина

Да и что такое 100мл водки русскому человеку???

0  0
22.08.2017 11:05
Антиедерас

А ещё им полагалась махорка. Это я дебилам законотворцам говорю, которые под предлогом заботы о моем здоровье лезут нагло в мой карман.

0  0
22.08.2017 14:17
гоги

Ответе знающие люди! Правда ли что под махоркой понималась марихуана и то что солдатика её активно покуривали???

0  0
22.08.2017 15:28
- гость -

22.08.2017 14:17
гоги
Сам подумай что с тобой будет, если раз 10 в день и каждый день курить марихуану?

0  0
22.08.2017 15:39
4ugun

Алкоголиков кстати было полно после войны. Народ этими 100 граммами поспаивали капитально.
Но учитывая ситуацию, винить кого-то или даже просто оценивать я не возьмусь.

0  0
22.08.2017 23:30
Filin

что такое 100 грамм алкоголя - ничего, меньше двух бутылок пива. Тем более, что выдавали именно для тех, кто в окопах на передовой был. Многие и употребить не успевали. Обыкновенный тоник. Ибо кофе и чай как-то не по карману стране были

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:17
Алтайских бизнесменов приглашают к участию в бизнес-миссии во Вьетнам 0
08:06
Фильм об истории создания студии танца Larisa покажут в кинотеатре города 0
08:00
ЗаМУРчательный праздник: 25 августа в Барнауле пройдет выставка кошек 0
07:50
Доминирование над бездорожьем: как VIANOR стал дилером Stels в Барнауле 0
07:34
Как голосовать на выборах губернатора Алтая, если только исполнилось 18 лет 0
07:22
Минобразования: зарплата педагогов края за шесть лет выросла в два раза 2
07:15
Как выбрать детский сад в Барнауле, который получит до 500 тысяч из бюджета 0
07:03
Дом с возможностью создания спортзала продают в Барнауле за 15,9 млн руб. 0
06:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 12
06:32
Алтайским турфирмам будут доплачивать по 1 млн руб. за 200 путешественников 0
06:23
Как в фильме ужасов: жуткие снимки из мира природы 0
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край на фоне гроз и града 22 августа 0
06:01
Умнее с каждым годом: проходной балл в алтайские вузы значительно вырос 0
05:17
Путин наградил Бондарчука орденом Александра Невского 0
04:12
В соцсети "ВКонтакте" появились сервисы для заказа еды и вызова такси 0
03:06
Меладзе объяснил решение получить грузинское гражданство 0
02:09
Украина обвинила Россию в задержке свыше 150 иностранных судов 0
01:12
Барнаульскую "Грильницу" подозревают в незаконном использовании знака FIFA 0
00:31
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов 1
23:40
Путин: глобальную стабильность можно обеспечить только совместными усилиями 0
23:20
Федор Бондарчук получил орден Александра Невского за развитие культуры 1
23:03
Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста" 0
22:44
Защитой Крымского моста займется подводный беспилотник от "Ростеха" 0
22:33
США внесли в санкционный список ряд российских граждан и компаний 0
22:14
Концерн "Калашников" представил робота "Игорька" 0
21:43
Миронов поддержал отмену пенсионных привилегий депутатов 0
21:21
Российская армия начала получать танки Т-14 "Армата" 1
21:14
Лавров назвал причины введения санкций против России 1
20:42
Госдума получила более 100 поправок к пенсионной реформе 0
20:29
Пенсионер в Чите забыл в троллейбусе миллион рублей 0
20:18
МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме 1
19:46
Кудрин считает, что в будущем пенсии должны увеличиться до 70% от зарплаты 4
19:23
Названы города, где можно быстрее всего накопить на квартиру в новостройке 1
19:08
Коротко о главном: выборы, День города и Курбан-байрам
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 августа
18:41
Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле 1
18:21
Россияне начали экономить на продуктах питания в июле 0
17:50
Роскачество нашло антибиотики в молоке в Северо-Западном федеральном округе 0
17:34
Центробанк возобновил покупку иностранной валюты для Минфина 6
17:24
Трамвай сошел с рельсов в центре Барнаула и вылетел на дорогу 2
17:23
"Единая Россия" предложила меры поддержки людей пенсионного возраста 9
17:12
Около тысячи человек эвакуировали из ТЦ в Екатеринбурге из-за задымления 1
17:03
День города в Барнауле начнут праздновать после 19 вечера из-за выборов 21
16:49
Автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула и скрылся с места аварии 0
16:32
Ракету "Рокот-2" с новой системой управления разрабатывают в РФ 4
16:22
Барнаул назвали в числе городов с самым недовольным жизнью населением 14
16:12
Проблемы не решаются: на что жалуются алтайские селяне кандидату Семёнову 3
16:03
Более 212 млн рублей готовы потратить на создание детсада-яслей в Барнауле 1
15:47
"Пражская весна": как 50 лет назад в Чехословакию вошли советские войска 10
15:34
Барнаульскую "Грильницу" обвинили в незаконном использовании знака FIFA 0
15:23
Microsoft заявила о новых атаках хакеров из РФ в связи с выборами в Америке 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.