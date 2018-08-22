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Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 77 лет назад – 22 августа 1941-го. С тех пор выражение "наркомовские 100 грамм" стало нарицательным.
Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о снабжении войск крепким алкоголем.
- В ходе Великой Отечественной войны водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) под грифом "секретно" Иосиф Сталин подписал только в августе;
- 25 августа 1941 года был подписан приказ "О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день", уточняющий действие сталинского постановления. Этот документ оговаривал, что наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать летчики, выполняющие боевые задания, а также инженерно-технический состав аэродромов действующей армии;
- Водку развозили по фронтам в железнодорожных цистернах. Непосредственно на местах ее переливали в бочки или молочные бидоны и отправляли в части и подразделения;
- После того, как в 1942 году на фронтах сложилось тяжелое положение, выдача водки была дифференцирована. "Наркомовские 100 грамм" сохранялись только для тех частей на передовой, которые вели наступательные операции;
- Остальные же части получали водку только по праздникам – в годовщину революции, на Новый год, день Красной армии, Первомай и др.;
- Незадолго до начала наступления Красной армии под Сталинградом порядок выдачи алкоголя вновь изменили — выдачу 100 граммов возобновили для всех, кто находился на передовой и вёл боевые действия;
- В 1943 году нормы выдачи спиртного в частях вновь изменили, оставив водку в ежедневном режиме только в наступательных частях;
- Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над фашистской Германией;
- Нет однозначного мнения, положительным или отрицательным был реальный эффект от "наркомовских 100 грамм" в войсках. Одни исследователи этого вопроса указывают на то, что употребление спиртного негативно сказывалось на боеспособности частей, другие подчеркивают, что водка была реальным лекарством от сильнейших стрессов, которые испытывали бойцы;
- В послевоенных Вооруженных силах алкоголь в виде сухого вина в количестве 100 граммов в день выдавался только экипажам атомных подводных лодок ВМФ СССР в период боевого похода.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 22 августа 2017 года
Комментарии
Чтобы нестрашно погибать было.
Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!
Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!
Не интересно Вы лучше про бухих фашистов в Сталинграде или укрофашистов раскажите
Немецкие фашисты от шнапса не просыхали и самогонку нашу лакали.
Если бы не эти 100 грамм, то психов бы было в разы больше, чем у пиндосов после Вьетнама. Это реальный антидепрессант.
Да и что такое 100мл водки русскому человеку???
А ещё им полагалась махорка. Это я дебилам законотворцам говорю, которые под предлогом заботы о моем здоровье лезут нагло в мой карман.
Ответе знающие люди! Правда ли что под махоркой понималась марихуана и то что солдатика её активно покуривали???
22.08.2017 14:17
гоги
Сам подумай что с тобой будет, если раз 10 в день и каждый день курить марихуану?
Алкоголиков кстати было полно после войны. Народ этими 100 граммами поспаивали капитально.
Но учитывая ситуацию, винить кого-то или даже просто оценивать я не возьмусь.
что такое 100 грамм алкоголя - ничего, меньше двух бутылок пива. Тем более, что выдавали именно для тех, кто в окопах на передовой был. Многие и употребить не успевали. Обыкновенный тоник. Ибо кофе и чай как-то не по карману стране были