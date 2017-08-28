В 2017 году в Сибири впервые были отмечены вспышки африканской чумы свиней. На сегодняшний день опасный вирус выявлен в восьми районах Омской области, а также в Иркутской области. На карантине остаются 22 населенных пункта. За последние три недели вирус к территории Алтайского края не приблизился.

Тем не менее на алтайских фермах действует режим повышенной опасности. В этом лично убедился губернатор Александр Карлин в ходе своего визита на свиноферму "Барнаульского пищевика" в селе Клочки Ребрихинского района.

На предприятии приняты все меры по недопущению проникновения инфекции. В связи с распространением инфекции в Омской области в компании отказались от поставок комбикорма из этого региона, теперь его закупают в Новосибирской области, но в ближайшее время планируют перейти на собственное производство.

Свинокомплекс соответствует критериям, предъявляемым к третьему статусу компартмента (уровня биологической защиты). Это значит, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации предприятие сможет работать без ограничения в реализации продукции.

"Сейчас на свинокомплексе действуют жесточайшие правила биобезопасности. Исключена возможность контактирования работников хозяйств с домашними и дикими свиньями, производственные строения защищены от проникновения животных (включая птиц), атмосферных осадков и грунтовых вод, вход в производственные помещения хозяйств осуществляется с полной сменой одежды и обуви. Сотрудникам предприятия запрещено проносить с собой любые личные вещи и даже предметы личной гигиены. В корм животным хозяйств используются исключительно корма и кормовые добавки, подвергнутые стерилизующей обработке, термообработке", – отметил представитель компании "Барнаульский пищевик" Павел Крайняк.