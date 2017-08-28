Пожалуй, главное "мясное" событие Алтайского края состоится 2 сентября в Барнауле на пл. им. Сахарова. Этим мероприятием станет специализированная ярмарка "День мясного гурмана".

Участие в продовольственном празднике примут такие предприятия мясоперерабатывающей промышленности Алтайского края, как:

АО "Алтайский бройлер",

ООО "Пятачок плюс",

ОАО "Восход" Каменский мясокомбинат",

АО "Рубцовский мясокомбинат",

ООО "Помарк",

ООО "Алтайские колбасы",

ООО ПТК "Гермес",

ООО "Сибирский вкус",

ООО "Народный продукт",

ИП Санников и другие.

Гостей ярмарки ждет концертно-развлекательная программа, в ходе которой можно получить мясные призы, а также традиционные дегустации. В программу "Дня мясного гурмана" вошел уже полюбившийся горожанам конкурс на скоростную лепку пельменей. Состоится пять отборочных туров, победители каждого из которых получат подарки от участников ярмарки.

В ходе конкурса "Народное признание" посетители "Дня мясного гурмана" с помощью голосования выберут лучшие образцы мясной продукции от алтайских производителей. Оцениваться продукция будет в разных номинациях: вареные и полукопченые колбасы, а также мясные деликатесы и полуфабрикаты.

На отдельной экспозиции будут представлены необычные блюда и композиции из мясной продукции, приготовленные мастерами алтайских предприятий.

На площадке "Мясного гурмана" будет работать детская зона. Для ребятишек пройдут различные игры и конкурсы, победителям которых вручат подарки от участников – предприятий мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края.

Десятая, юбилейная специализированная ярмарка "День мясного гурмана" состоится 2 сентября на одной из главных площадок Барнаула – пл. им. Сахарова (у театра драмы им. В.М. Шукшина). Праздник продолжится с 10 до 16 часов.

Организаторы: правительство Алтайского края, управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Администрация города Барнаула, ФГБОУВО Алтайский технический университет им. И.И. Ползунова, КГБОУ СПО "Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса", Алтайская краевая организация профсоюзов работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности, ООО "ПРОФИ".

По вопросам участия обращаться по тел. 63-68-58.