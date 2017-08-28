Банкет холл "Ганс" — новое место, созданное специально для проведения самых пышных, торжественных и романтичных праздников. Большой, просторный и светлый зал вмещает до 120 гостей. Изящный интерьер в стиле прованс прекрасно сочетается со свадебным декором, живыми цветами, яркими красками.

В зале есть все для проведения торжественных мероприятий: сцена с полным набором музыкального оборудования для живого выступления, проекционный экран для демонстрации видео или слайд-шоу, имеется подготовленное место для запуска фейерверков.

Помимо основного зала, в банкет холле есть VIP-зал "Охотничий" на 25 персон и зал "Шале" на 30 гостей – каждый со своим уникальным оформлением интерьера.

Специальное банкетное меню включает блюда европейской, преимущественно немецкой, кухни, а также традиционные русские закуски и мангал-меню.

В знак особой лояльности к клиентам в "Гансе" разрешается приносить на банкет свой алкоголь, фрукты, а также самостоятельно оформлять чайный стол.Также действует специальное предложение: при заказе свадебного банкета дарят "пакет услуг на 5000 рублей". Подробную информацию можно узнать у администраторов.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Ах, эта свадьба!"

Банкет холл "Ганс"

Администрация: +7 (3852) 53-81- 52

Заказ столов: +7 (3852) 53-81-51

www.bargans.ru

Барнаул, ул. Взлетная, 2Е

Вконтакте

Instagram