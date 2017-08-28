Компетенции со статусом Gold подтверждают самый высокий уровень знаний в сфере развертывания Windows 10 на различных устройствах. Наличие компетенции позволяет компании "Галэкс" предлагать своим клиентам наиболее защищенную операционную систему Microsoft — Windows 10, обеспечивая необходимый уровень безопасности и соответствия.

Специалисты компании "Галэкс" обладают глубокими знаниями и обширным практическим опытом, что позволяет выполнять комплексные проекты любой сложности.

Корпорация Microsoft объявила об упрощении партнерской программы и о реструктуризации системы компетенций: в 2018 году действие 12 компетенций будет прекращено, а вместо них уже открыты новые. Новая усовершенствованная модель взаимодействия с партнерами, по мнению корпорации, позволяет партнерам управлять своими взаимоотношениями с Microsoft в комплексе, используя для этого единый ресурс.

Компания "Галэкс" является участником MPN программы с 2004 года.

*"Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.

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**Microsoft – компания, являющаяся мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе на русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров.