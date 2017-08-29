Необычные квартиры появились на рынке недвижимости Барнаула — городские квартиры с террасами. Несколько таких есть в новом 16-этажном жилом доме на улице Интернациональная, 47, в самом центре Барнаула. Терраса — зона отдыха открытого типа с большими преимуществами.

С террасами продаются три престижные квартиры на третьем этаже дома на Интернациональной, 47. В двух трехкомнатных (площадью 83,23 квадратных метра) террасы площадью 42 квадратных метра, в одной двухкомнатной (площадью 77 квадратных метров) — 33 "квадрата". Согласитесь, есть где разгуляться. Террасы сдаются с отделкой плиткой на полу и стенах, парапетным ограждением.

Дом будет достроен и сдан в сентябре 2017 года. Застройщиком является ООО "Домстрой — Барнаул".

Терраса — это и уникально, и многофункционально. Для Европы такая планировка — привычное дело. В Москве и Санкт-Петербурге квартиры с террасами тоже пользуются большой популярностью. В небольших городах предложения единичны, что делает такую квартиру стильной, солидной, такой, куда гостей приглашаешь с гордостью.

На террасе можно завтракать, обедать и ужинать, читать, спать, жарить шашлык или барбекю, заниматься фитнесом, встречать гостей, думать о важном.

Это отличное дополнение жилой площади, место для отдыха и развлечений, возможность воплотить уникальные дизайнерские решения.

Здесь можно разбить настоящий садик. Идеальный вариант — вечнозеленые хвойные деревья и уличные растения, которые можно оставлять под снегом на зиму. Летом пространство можно украсить комнатными цветами в больших горшках или однолетними растениями.

Как бы вы ни проводили на террасе свое время, вам точно понадобится пара диванов и кресла. Мягкие пуфы, кресла-мешки, гамаки, мебель из ротанга отлично подойдут.

На лето обязательно пригодится шезлонг и зонтик. Когда нет возможности или времени ехать на пляж, поваляться на солнышке можно, не выходя из квартиры.

Детям можно оборудовать небольшой уголок с мягким напольным покрытием. Принесли сюда игрушек — ребенок надолго занят, поставили качели, небольшой батут или бассейн — и вовсе за уши не оттащить. И все время на воздухе.

Романтические посиделки, мини-вечеринки с друзьями, застолье с родственниками — любое событие пройдет здесь по-особенному.

На квартиры с террасами застройщик снижает цены. Подробности в отделе продаж.

Терраса — не единственный повод для гордости будущих хозяев. Уникален весь дом. На крыше паркинга (с парковкой на 46 мест), на уровне третьего этажа будет настоящий сад с живыми деревьями, газоном, клумбами, пристенным водопадом. Это и место для отдыха со скамейками и перголами (навесы, которые можно использовать как беседки), и для развлечений с мини-гольфом и шахматной доской с ростовыми шахматами, в которые можно играть и детям, и взрослым. Здесь совершенно безопасно — садик по периметру обнесен высоким забором, а вход только из самого дома.

Такой оазис в центре города — не на один год. Дизайнеры тщательно разработали всю систему функционирования садика: будет работать автополив, устанавливается баланс температуры, крыша надежно защищена от попадания воды внутрь здания. Элегантное дополнение — антуражная подсветка.

Интерьер дома не уступает экстерьеру. Квартиры большие, светлые, с удобной планировкой. Вестибюль и этажи оформлены в одном стиле. Это не обычные подъезды, а буквально парадные с мягкими кожаными диванами, стильной отделкой стен и пола, элементами под дерево и зелень. Хозяев и гостей будет встречать консьерж на ресепшн, коляски и велосипеды можно будет оставить в специальных помещениях.

А еще это самый центр города — дом находится на пересечении улиц Интернациональная и М. Горького, в нескольких минутах ходьбы от проспектов Ленина и Комсомольский. Рядом детские сады, школы, высшие учебные заведения, кафе и рестораны, государственные ведомства, бизнес-центры и магазины.

ООО "Домстрой-Барнаул" строит еще два дома по улице Антона Петрова, 221Г и дом по улице Антона Петрова, 221Д, а также на Островского, 23/Георгия Исакова, 213. Застройщик отвечает за качество работы и предлагает комфортные условия покупки жилья.

Квартиры в этом доме можно купить в ипотеку от 9,4%. Банки-партнеры, кредитующие под пониженную процентную ставку: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ24, АО "Газпромбанк", АО КБ "ФорБанк", ПАО "Левобережный", ПАО "АК БАРС" БАНК.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/#78