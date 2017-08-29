Необычные квартиры появились на рынке недвижимости Барнаула — городские квартиры с террасами. Несколько таких есть в новом 16-этажном жилом доме на улице Интернациональная, 47, в самом центре Барнаула. Терраса — зона отдыха открытого типа с большими преимуществами.
С террасами продаются три престижные квартиры на третьем этаже дома на Интернациональной, 47. В двух трехкомнатных (площадью 83,23 квадратных метра) террасы площадью 42 квадратных метра, в одной двухкомнатной (площадью 77 квадратных метров) — 33 "квадрата". Согласитесь, есть где разгуляться. Террасы сдаются с отделкой плиткой на полу и стенах, парапетным ограждением.
Дом будет достроен и сдан в сентябре 2017 года. Застройщиком является ООО "Домстрой — Барнаул".
Терраса — это и уникально, и многофункционально. Для Европы такая планировка — привычное дело. В Москве и Санкт-Петербурге квартиры с террасами тоже пользуются большой популярностью. В небольших городах предложения единичны, что делает такую квартиру стильной, солидной, такой, куда гостей приглашаешь с гордостью.
На террасе можно завтракать, обедать и ужинать, читать, спать, жарить шашлык или барбекю, заниматься фитнесом, встречать гостей, думать о важном.
Это отличное дополнение жилой площади, место для отдыха и развлечений, возможность воплотить уникальные дизайнерские решения.
Здесь можно разбить настоящий садик. Идеальный вариант — вечнозеленые хвойные деревья и уличные растения, которые можно оставлять под снегом на зиму. Летом пространство можно украсить комнатными цветами в больших горшках или однолетними растениями.
Как бы вы ни проводили на террасе свое время, вам точно понадобится пара диванов и кресла. Мягкие пуфы, кресла-мешки, гамаки, мебель из ротанга отлично подойдут.
На лето обязательно пригодится шезлонг и зонтик. Когда нет возможности или времени ехать на пляж, поваляться на солнышке можно, не выходя из квартиры.
Детям можно оборудовать небольшой уголок с мягким напольным покрытием. Принесли сюда игрушек — ребенок надолго занят, поставили качели, небольшой батут или бассейн — и вовсе за уши не оттащить. И все время на воздухе.
Романтические посиделки, мини-вечеринки с друзьями, застолье с родственниками — любое событие пройдет здесь по-особенному.
На квартиры с террасами застройщик снижает цены. Подробности в отделе продаж.
Терраса — не единственный повод для гордости будущих хозяев. Уникален весь дом. На крыше паркинга (с парковкой на 46 мест), на уровне третьего этажа будет настоящий сад с живыми деревьями, газоном, клумбами, пристенным водопадом. Это и место для отдыха со скамейками и перголами (навесы, которые можно использовать как беседки), и для развлечений с мини-гольфом и шахматной доской с ростовыми шахматами, в которые можно играть и детям, и взрослым. Здесь совершенно безопасно — садик по периметру обнесен высоким забором, а вход только из самого дома.
Такой оазис в центре города — не на один год. Дизайнеры тщательно разработали всю систему функционирования садика: будет работать автополив, устанавливается баланс температуры, крыша надежно защищена от попадания воды внутрь здания. Элегантное дополнение — антуражная подсветка.
Интерьер дома не уступает экстерьеру. Квартиры большие, светлые, с удобной планировкой. Вестибюль и этажи оформлены в одном стиле. Это не обычные подъезды, а буквально парадные с мягкими кожаными диванами, стильной отделкой стен и пола, элементами под дерево и зелень. Хозяев и гостей будет встречать консьерж на ресепшн, коляски и велосипеды можно будет оставить в специальных помещениях.
А еще это самый центр города — дом находится на пересечении улиц Интернациональная и М. Горького, в нескольких минутах ходьбы от проспектов Ленина и Комсомольский. Рядом детские сады, школы, высшие учебные заведения, кафе и рестораны, государственные ведомства, бизнес-центры и магазины.
ООО "Домстрой-Барнаул" строит еще два дома по улице Антона Петрова, 221Г и дом по улице Антона Петрова, 221Д, а также на Островского, 23/Георгия Исакова, 213. Застройщик отвечает за качество работы и предлагает комфортные условия покупки жилья.
Квартиры в этом доме можно купить в ипотеку от 9,4%. Банки-партнеры, кредитующие под пониженную процентную ставку: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ24, АО "Газпромбанк", АО КБ "ФорБанк", ПАО "Левобережный", ПАО "АК БАРС" БАНК.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/#78
Комментарии
Всё это хорошо , НО кто будет чистить снег , коего у нас бывает много , если дождливое лето, вода будет течь в квартиру ? , и ребёнка оставлять на террасе одного нельзя - вдруг перелезет через ограждение ( да ещё и батут - чтобы лететь было удобнее) . Красиво но не для нашего климата .
не вводите людей заблуждение, какое барбекю?! запрещено разводить огонь в многоквартирных жилых помещениях
Принесли сюда игрушек — ребенок надолго занят, поставили качели, небольшой батут или бассейн — и вовсе за уши не оттащить. И все время на воздухе
---
главное, чтобы не упал
Вы че тупите, понятно дело что детей лет до 4 незя, такие могут и окно дома открыть и так же выпасть, причем тут терасса???
терраса тут при том, что они гарантированно выпадут, в отличие от окна в квартире
да как же они могут выпасть если там ограждение под 1,5 метра, о чем вы талдычите???
должна быть сетка 3-слойная. и потолок из закаленного стекла
Лето - 2 месяца в году. Какая терраса? И всегда когда тепло почему-то налетают комары или мошки. А когда дождь поедет, куда диван передвигать? Или оставить мокнуть. Про зиму уже писали. Терраса хороша в тёплом климате. Для нашего - это холостой выстрел. Дизайнеру и архитектору проекта - оценка 2
Северная терраса всегда будет в тени. На остальных солнце только во второй половине дня. Незачет.
Всего 1.50 м ! У вас дети есть ? Если нет тогда понятны ваши рассуждения .
Не зря скидка на квартиры с этой терассой, не нужна она людям в Сибири. Понижайте до стоимости проперженного хруща, может кто сдуру и позарится на эти "терассы"
А я бы купила...но район мне не нравится, неохота далеко на работу ездить
29.08.2017 10:38
гость
а как вы эти же проблемы решаете на балконе?
А как налог за террасу берётся?
все обгадили. вас никто не заставляет покупать