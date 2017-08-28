Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 350 квадратных метров, расположенный в барнаульском поселке Солнечная Поляна, продают за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом стоит на участке 10 соток и находится на улице Знакомой. На первом этаже расположены гостиная, кухня, гостевая комната, прихожая, туалет. На втором уровне находятся три спальни с лоджией, кабинет, санузел.
На цокольном этаже — гардеробная, мастерская, котельная, недостроенные бильярдная и сауна, погреб. Также имеется большой чердак с балконом. Продавец коттеджа уточняет, что в доме выполнено 90% внутренней отделки.
Гараж с автоматическими воротами. На приусадебном участке половина территории занята газоном, баней с большой летней верандой и бассейном. На второй половине – огород и деревья (яблони, вишня, орех, рябина, груша).
Также облагорожена территория за забором.
Комментарии
В Солнечной Поляне опрометчиво брать жильё, пока не урегулирован вопрос повстанцами. Власть может сровнять его с землёй
28.08.2017 08:32 - сровнять с землей могут: США, Великобритания, Франция, Пакистан, Китай, Индия, Израиль, КНДР, так-то, а "всЁ" остальное может тока подрезать "крылья" чтоб не летали далеко и высоко без разрешения
Про налоги не забываем. 1,5-1,8% от кадастра на землю, и еще на строение.Общие 100-150 тыс в год.
Снаружи мрак, а внутри чугунные радиаторы
08.32 Ошибаетесь! Наша власть ничего не может,вернее,может только пилить бюджетные бабосы...А реально помочь людям решить проблему.....