Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 350 квадратных метров, расположенный в барнаульском поселке Солнечная Поляна, продают за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом стоит на участке 10 соток и находится на улице Знакомой. На первом этаже расположены гостиная, кухня, гостевая комната, прихожая, туалет. На втором уровне находятся три спальни с лоджией, кабинет, санузел.

На цокольном этаже — гардеробная, мастерская, котельная, недостроенные бильярдная и сауна, погреб. Также имеется большой чердак с балконом. Продавец коттеджа уточняет, что в доме выполнено 90% внутренней отделки.

Гараж с автоматическими воротами. На приусадебном участке половина территории занята газоном, баней с большой летней верандой и бассейном. На второй половине – огород и деревья (яблони, вишня, орех, рябина, груша).

Также облагорожена территория за забором.