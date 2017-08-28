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Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края займется сбором данных о состоянии безопасности дорожного движения в регионе и предоставлением федеральному Минкомсвязи сведений о принятых мерах в этом направлении.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин. В документе говорится, что краевой Минстройтранс определяется как орган власти, уполномоченный осуществлять сбор, формирование и представление на федеральный уровень информации о безопасности дорожного движения.

Все это направлено на улучшение ситуации на дорогах края. При этом интересной деталью является то, что региональное министерство будет реагировать на сообщения о безопасности дорожного движения от самих автомобилистов и принимать от них инициативы.

Размещаться эта информация будет на сайте https://безопасныедороги.рф

К слову, этот сайт уже активен. В случае появления там сообщений о той или иной проблеме на алтайских дорогах или же инициатив по профильной тематике краевой Минстройтранс должен зарегистрировать эти данные и дать ответ.

Все это вписывается в логику того, что краевые и муниципальные власти на Алтае пытаются наладить взаимодействие с общественностью для работы в направлении улучшения ситуации на дорогах.

О необходимости этого ранее высказывались в мэрии Барнаула, а на прошлой неделе дорожную тематику прокомментировал Александр Карлин, призвав власти объединиться с Общероссийским народным фронтом и интернет-сообществом Barnaul 22 в борьбе за снижение аварийности.



