Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают необычный автомобиль, который соорудил местный житель для встречи новорожденной дочки из роддома.
Конструкция представляет собой небольшой открытый грузовичок, в который погружены большой плюшевый медведь, детское автокресло, воздушные шары. По бокам "космомобиля" написано: "Еду за дочкой", "Еду за принцессой".
Кому-то не понравился этот поступок, и он написал: "Показуха", другие оценили и прокомментировали: "Молодец, мужик!"
Комментарии
А мне интересно,с каких пор седельный тягач Скания стал небольшим грузовичком?
Что тут обсуждать-то? неграмотный водила с тремя классами образования потакает своей такой же глупой жене. Никакого креатива здесь нет. Показуха, да и только. Бездарная и наивная показуха. "Спасибо за дочку", "Еду за сыном", "На Берлин" и прочий бред на седанах-развалюхах уже видели. Этот пошел дальше: расписал грузовик. Так и вижу, как его только что родившая женщина корячится с ребенком на руках в кабину...
28.08.2017 09:08
- гость -
Ты просто зануда.
28.08.2017 09:08
- гость -
А просто за человека порадоваться, без кучи негатива, нельзя? Не у всех есть креативный талант, да и возможность встретить своих жену и ребенка из роддома на "Майбахе" тоже не у каждого имеется. Может, детку свою ждали очень долго, вот и не знает, как свою радость выразить, поделиться хочется со всеми, эмоции переполняют человека, а вы тут столько гадостей написали. А счастливых родителей - с дочечкой, пусть растет здоровой и счастливой!
черти что и сверху бантик. К психиатру бы провериться данному гражданину с такой фантазией
Проверить голову надо 40 летнему мужику, который в грязюке возится.
Представляю сколько "рожениц" сейчас вынесут мозг своим мужьям: "Вишь как сделал, мужик! А ты..."
уважаемые критики, вы то как своих жен из роддома встречали? какая разница что он бантами повязал, главное создал праздничное настроение!главное что он сам и его жена счастливы, а вот на ваше мнение им глубоко плевать
А принИесса это кто?
Человек искренне рад рождению дочери. приехал в роддом не на такси или грязных жигулях, а на украшенной фуре. И фото не он сам в соцсети выложил в поисках славы, а случайные прохожие оценившие этот душевный порыв. А вот людям, пытающимся выдавать диагнозы и льющим грязь, может самим стоит какого-нибудь врача посетить?
28.08.2017 09:08
- гость -
а вы хоть знаете , как пашут эти "безграмотные водилы"? Да вам , сидящим 40 часов в неделе в теплом офисе с кондиционером такое не снилось! И не всем же МЕНЕДЖЕРАМИ быть. Кому -то и баранку крутить нужно!!!! А что касается ошибки, то понятно же, что это не от безграмотности, а просто опечатка, причем допущенная фирмой, печатавшей баннер!!!!
Поздравляем с рождением ребеночка. молодец папаша.
28.08.2017 09:08
- гость - Что тут обсуждать-то?
завидуйте молча. Дети - цветы жизни.
А просто улыбнуться, глядя на эти фото - это так просто! И порадоваться, что у кого-то счастье!
28.08.2017 09:41 Vista
Сударыня, не путайте талант и креатив. Талант - это когда красиво, а креатив - это когда показуха, которая здесь и имеет место. Вспоминается мультфильм про Карлсона - "Такая большая домомучительница хочет попасть в такой маленький телевизор". Сейчас последователи фрекен Бок пошли дальше - устраивают креативные мероприятия, от свадьбы до встречи жены из роддома, тратят бешеные бабки не для того чтобы было приятно, а чтобы получить лайки и попасть на страницы СМИ. Что ж, у каждого свои тараканы. Тем не менее огромные поздравления герою.
Непонимать мое
Приниесса, бочка...
Чувак - молодец!
Крепкого здоровья всей твоей семье!
28.08.2017 12:57
- гость -
Следуя вашей логике, все рекламные агентства - показушники, ведь больше, чем в этой сфере, креатива нет нигде (имею в виду нестандартный подход к решению каких-либо задач). А у вас, случайно, не педагогическое образование? Вы мне напомнили другой персонаж, из фильма "Мери Поппинс, до свидания!", мисс Эндрю (Олег Табаков)
Завистники и обиженные жизнью идите лесом... Зануды!
Мужик молодец! Дочке и маме здоровья!!!