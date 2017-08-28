Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают необычный автомобиль, который соорудил местный житель для встречи новорожденной дочки из роддома.

Конструкция представляет собой небольшой открытый грузовичок, в который погружены большой плюшевый медведь, детское автокресло, воздушные шары. По бокам "космомобиля" написано: "Еду за дочкой", "Еду за принцессой".

Кому-то не понравился этот поступок, и он написал: "Показуха", другие оценили и прокомментировали: "Молодец, мужик!"