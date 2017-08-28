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Новости

Барнаульцы обсуждают креативный автомобиль для встречи младенца из роддома

, ИА "Амител"
Местный житель назвал автомобиль "космомобилем"

Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают необычный автомобиль, который соорудил местный житель для встречи новорожденной дочки из роддома.

Конструкция представляет собой небольшой открытый грузовичок, в который погружены большой плюшевый медведь, детское автокресло, воздушные шары. По бокам "космомобиля" написано: "Еду за дочкой", "Еду за принцессой".

Кому-то не понравился этот поступок, и он написал: "Показуха", другие оценили и прокомментировали: "Молодец, мужик!"

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.08.2017 09:05
- гость -

А мне интересно,с каких пор седельный тягач Скания стал небольшим грузовичком?

0  0
28.08.2017 09:08
- гость -

Что тут обсуждать-то? неграмотный водила с тремя классами образования потакает своей такой же глупой жене. Никакого креатива здесь нет. Показуха, да и только. Бездарная и наивная показуха. "Спасибо за дочку", "Еду за сыном", "На Берлин" и прочий бред на седанах-развалюхах уже видели. Этот пошел дальше: расписал грузовик. Так и вижу, как его только что родившая женщина корячится с ребенком на руках в кабину...

0  0
28.08.2017 09:29
- гость -

28.08.2017 09:08
- гость -

Ты просто зануда.

0  0
28.08.2017 09:41
Vista


28.08.2017 09:08
- гость -
А просто за человека порадоваться, без кучи негатива, нельзя? Не у всех есть креативный талант, да и возможность встретить своих жену и ребенка из роддома на "Майбахе" тоже не у каждого имеется. Может, детку свою ждали очень долго, вот и не знает, как свою радость выразить, поделиться хочется со всеми, эмоции переполняют человека, а вы тут столько гадостей написали. А счастливых родителей - с дочечкой, пусть растет здоровой и счастливой!

0  0
28.08.2017 09:50
- гость -

черти что и сверху бантик. К психиатру бы провериться данному гражданину с такой фантазией

0  0
28.08.2017 10:01
Слободан

Проверить голову надо 40 летнему мужику, который в грязюке возится.

0  0
28.08.2017 10:09
- гость -

Представляю сколько "рожениц" сейчас вынесут мозг своим мужьям: "Вишь как сделал, мужик! А ты..."

0  0
28.08.2017 10:12
гость

уважаемые критики, вы то как своих жен из роддома встречали? какая разница что он бантами повязал, главное создал праздничное настроение!главное что он сам и его жена счастливы, а вот на ваше мнение им глубоко плевать

0  0
28.08.2017 10:14
- гость -

А принИесса это кто?

0  0
28.08.2017 10:21
- гость -

Человек искренне рад рождению дочери. приехал в роддом не на такси или грязных жигулях, а на украшенной фуре. И фото не он сам в соцсети выложил в поисках славы, а случайные прохожие оценившие этот душевный порыв. А вот людям, пытающимся выдавать диагнозы и льющим грязь, может самим стоит какого-нибудь врача посетить?

0  0
28.08.2017 10:36
- гость -

28.08.2017 09:08
- гость -
а вы хоть знаете , как пашут эти "безграмотные водилы"? Да вам , сидящим 40 часов в неделе в теплом офисе с кондиционером такое не снилось! И не всем же МЕНЕДЖЕРАМИ быть. Кому -то и баранку крутить нужно!!!! А что касается ошибки, то понятно же, что это не от безграмотности, а просто опечатка, причем допущенная фирмой, печатавшей баннер!!!!

0  0
28.08.2017 11:14
- гость -

Поздравляем с рождением ребеночка. молодец папаша.

0  0
28.08.2017 11:18
- гость -

28.08.2017 09:08
- гость - Что тут обсуждать-то?

завидуйте молча. Дети - цветы жизни.

0  0
28.08.2017 12:38
- гость -

А просто улыбнуться, глядя на эти фото - это так просто! И порадоваться, что у кого-то счастье!

0  0
28.08.2017 12:57
- гость -

28.08.2017 09:41 Vista
Сударыня, не путайте талант и креатив. Талант - это когда красиво, а креатив - это когда показуха, которая здесь и имеет место. Вспоминается мультфильм про Карлсона - "Такая большая домомучительница хочет попасть в такой маленький телевизор". Сейчас последователи фрекен Бок пошли дальше - устраивают креативные мероприятия, от свадьбы до встречи жены из роддома, тратят бешеные бабки не для того чтобы было приятно, а чтобы получить лайки и попасть на страницы СМИ. Что ж, у каждого свои тараканы. Тем не менее огромные поздравления герою.

0  0
28.08.2017 13:13
- гость -

Непонимать мое

0  0
28.08.2017 14:13
- гость -

Приниесса, бочка...

0  0
28.08.2017 16:31
- гость -

Чувак - молодец!
Крепкого здоровья всей твоей семье!

0  0
28.08.2017 17:19
Vista


28.08.2017 12:57
- гость -
Следуя вашей логике, все рекламные агентства - показушники, ведь больше, чем в этой сфере, креатива нет нигде (имею в виду нестандартный подход к решению каких-либо задач). А у вас, случайно, не педагогическое образование? Вы мне напомнили другой персонаж, из фильма "Мери Поппинс, до свидания!", мисс Эндрю (Олег Табаков)

0  0
28.08.2017 17:29
Александр

Завистники и обиженные жизнью идите лесом... Зануды!
Мужик молодец! Дочке и маме здоровья!!!

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