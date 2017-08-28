23-летний сын актера Сергея Макарова Корней подозревается в убийстве блогера Стаса Думкина из Санкт-Петербурга, пишет "Российская газета" со ссылкой на различные СМИ.

Отметим, что трагедия произошла в московском Парке Горького. Блогер получил смертельные травмы. Следователи установили личность подозреваемого в преступлении, но имя его не уточняют. В СКР говорят, что под подозрение пал москвич 1994 года рождения. Он скрывается, следователи призывают его явиться самостоятельно в органы.

Напомним, что актер Сергей Макаров сыграл второстепенную роль в популярном сериале "Интерны". Ему досталась роль заведующего приемным отделением.