Минздрав России направил в Минфин предложение повысить минимальную цену на водку с 205 рублей до 300 рублей уже с 2018 года, а не с 2020, сообщает газета "Известия".
В ведомстве считают, что цены на крепкий алкоголь должны расти быстрее, чем инфляция. Нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года.
"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — подчеркнул представитель Минздрава.
Комментарии
инопланетяне блин. народ уже давно на самогон подсел. дешево и голова не болит.
водку не пью, она у них вся порченная и невкусная
блин как дети малые...
ведь уже проходили в 1985 году - стали просто самогон гнать..
монополия на спиртосодержещие продукты, в том числе на водку, - у частников, им главное побольше прибыли получить, вот и продажные депутаты повышают цены...
И ЧЁ?
ВСПОМНИТЕ СТАРЫЙ АНЕКДОТ
"РЕБЁНОК СПРАШИВАЕТ ПАПУ - А ПРАВДА, ЧТО ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ НА ВОДКУ?
- ДА.
- И ТЫ ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ МЕНЬШЕ ПИТЬ?
- НЕТ, СЫНОК, ПРОСТО ВЫ С МАМОЙ БУДИТЕ МЕНЬШЕ КУШАТЬ."
"чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция"
Так хорошее сухое или полусладкое вино дороже водки!
потом запретят самогонные аппараты
причём тут МИНЗДРАВ, инфляция и повышение цены за бутылку водки... где логика!? ))
Да давно уже из Казахстана водку все прут по 100 рублей.
В идеальном государстве с идеальным народом это сработало бы на 100%. В России мы не идеальны во всех планах. Запретили рекламу пива - теперь столько безакогольного пива на ТВ просто жуть, а идея одна - реклама бренда.
Граница с Казахстаном условная, поэтому водки столько тянут, что чиновникам и не снились суммы акцизов, утекающих не туда.
И во все времена друг Самогон всегда приходил на помощь.
Для сокращения Пития был эксперимент по просвещению населения, сняли видеоролики, показали по первому каналу в новый год - в итоге потребление алкоголя в праздники рухнуло на 20%, больше этого делать не разрешили никогда. (источник информации Жданов Владимир Георгиевич)
28.08.2017 10:00
- гость -
Жданов тот еще шарлатан.
Все мои знакомые, берут давно ящиками водку из Казахстана. И я лично уже больше года покупаю только казахскую. Что поделаешь. Живем в стране предсказуемых, недалеких, бездарных политиков. Прославим же партию Воров и Жуликов. Они скоро вновь начнут вешать Лапшу на уши.
Всё верно, всё логично. Минздраву выгодно торговать фунфыриками. А легальная, дешевая и, не дай бог, качественная водка - это серьезный конкурент их бизнесу.
Хороший маркетинговый ход, надо поставить дополнительно пару фляг браги
Государство не обладает монополией на вино-водочные изделия, а потому такое рвение в поднятии цен на спиртное иначе как лобированием интересов вино-водчников не назовешь. а как красиво подается- заботой о здоровье, ха-ха.
Чем выше цена на водку российскую, тем больше будет казашки!, боярки, самогонки. ДЭЭЭЭЭбилы!
Живем в стране предсказуемых, недалеких, бездарных политиков. Прославим же партию Воров и Жуликов.
Ага, ага!!!!
За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!
Куча под столом говна. Это Путина вина!
Засорился унитаз - Это Путина приказ,
Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!
По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!
Если верите в такое - Это просто паранойя!
Клей БФ можно намотать на сверло. Останется спирт
Можно просто лить БФ на холодный лом, клей затвердеет, а спирт стечёт.
Говорят потом отрыгается галошами. ну россиянам не привыкать.
В топку продажный Минздрав !
Умные люди самогон, дано для сэбе делают!
Также вино,настойки наливки!
В магазине вообще непонятно что покупаешь!
В стране полностью отсутствует контроль качества!
Реплика про пиво так называемое, промышленное,моча мочой!
крафт давно рулит, выбор большой!
радует что что больше частных пивоворен становится!
В топку продажный Минздрав !
Умные люди самогон, дано для сэбе делают!
Также вино,настойки наливки!
В магазине вообще непонятно что покупаешь!
В стране полностью отсутствует контроль качества!
Реплика про пиво так называемое, промышленное,моча мочой!
крафт давно рулит, выбор большой!
радует что что больше частных пивоворен становится!
Кержак,самогонный огрегат можно купить за 4,8 тыра отменный,себестоимость продукта овер 23 рубаса за литр!
Зачем платить акцизы не за хрен собачий?
Полностью с Вами согласен!
По количеству комментариев сразу видно, какие проблемы больше всего интересуют россиян.
Сухой закон в 80-ых привел к гибели советского союза. Поступления от акцизов на алкоголь прекратились около 20 % бюджета СССР). нефть упала и капец империи. поэтому проблемы очень серьезные на самом деле