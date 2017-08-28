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Новости

Минздрав предлагает повысить цены на водку до 300 руб. уже в 2018 году

, ИА "Амител"
Сейчас минимальная цена на бутылку водки равна 205 рублям

Фото: pixabay.com

Минздрав России направил в Минфин предложение повысить минимальную цену на водку с 205 рублей до 300 рублей уже с 2018 года, а не с 2020, сообщает газета "Известия".

В ведомстве считают, что цены на крепкий алкоголь должны расти быстрее, чем  инфляция. Нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. 

"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — подчеркнул представитель Минздрава. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.08.2017 09:00
гость

инопланетяне блин. народ уже давно на самогон подсел. дешево и голова не болит.

0  0
28.08.2017 09:05
- гость -

водку не пью, она у них вся порченная и невкусная

0  0
28.08.2017 09:23
- гость -

блин как дети малые...

ведь уже проходили в 1985 году - стали просто самогон гнать..
монополия на спиртосодержещие продукты, в том числе на водку, - у частников, им главное побольше прибыли получить, вот и продажные депутаты повышают цены...

0  0
28.08.2017 09:42
Константин

И ЧЁ?
ВСПОМНИТЕ СТАРЫЙ АНЕКДОТ
"РЕБЁНОК СПРАШИВАЕТ ПАПУ - А ПРАВДА, ЧТО ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ НА ВОДКУ?
- ДА.
- И ТЫ ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ МЕНЬШЕ ПИТЬ?
- НЕТ, СЫНОК, ПРОСТО ВЫ С МАМОЙ БУДИТЕ МЕНЬШЕ КУШАТЬ."

0  0
28.08.2017 09:44
Мадам

"чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция"

Так хорошее сухое или полусладкое вино дороже водки!

0  0
28.08.2017 09:47
- гость -

потом запретят самогонные аппараты

0  0
28.08.2017 09:51
- гость -

причём тут МИНЗДРАВ, инфляция и повышение цены за бутылку водки... где логика!? ))

0  0
28.08.2017 09:54
Пленный

Да давно уже из Казахстана водку все прут по 100 рублей.

0  0
28.08.2017 10:00
- гость -

В идеальном государстве с идеальным народом это сработало бы на 100%. В России мы не идеальны во всех планах. Запретили рекламу пива - теперь столько безакогольного пива на ТВ просто жуть, а идея одна - реклама бренда.
Граница с Казахстаном условная, поэтому водки столько тянут, что чиновникам и не снились суммы акцизов, утекающих не туда.
И во все времена друг Самогон всегда приходил на помощь.
Для сокращения Пития был эксперимент по просвещению населения, сняли видеоролики, показали по первому каналу в новый год - в итоге потребление алкоголя в праздники рухнуло на 20%, больше этого делать не разрешили никогда. (источник информации Жданов Владимир Георгиевич)

0  0
28.08.2017 10:08
- гость -


28.08.2017 10:00
- гость -
Жданов тот еще шарлатан.

0  0
28.08.2017 10:09
Сталинский Сокол

Все мои знакомые, берут давно ящиками водку из Казахстана. И я лично уже больше года покупаю только казахскую. Что поделаешь. Живем в стране предсказуемых, недалеких, бездарных политиков. Прославим же партию Воров и Жуликов. Они скоро вновь начнут вешать Лапшу на уши.

0  0
28.08.2017 10:14
антиедерас

Всё верно, всё логично. Минздраву выгодно торговать фунфыриками. А легальная, дешевая и, не дай бог, качественная водка - это серьезный конкурент их бизнесу.

0  0
28.08.2017 10:16
- гость -

Хороший маркетинговый ход, надо поставить дополнительно пару фляг браги

0  0
28.08.2017 10:55
- гость -

Государство не обладает монополией на вино-водочные изделия, а потому такое рвение в поднятии цен на спиртное иначе как лобированием интересов вино-водчников не назовешь. а как красиво подается- заботой о здоровье, ха-ха.

0  0
28.08.2017 11:04
Гость

Чем выше цена на водку российскую, тем больше будет казашки!, боярки, самогонки. ДЭЭЭЭЭбилы!

0  0
28.08.2017 11:26
Мадам

Живем в стране предсказуемых, недалеких, бездарных политиков. Прославим же партию Воров и Жуликов.

Ага, ага!!!!
За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!
Куча под столом говна. Это Путина вина!
Засорился унитаз - Это Путина приказ,
Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!
По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!
Если верите в такое - Это просто паранойя!

0  0
28.08.2017 11:26
1

Клей БФ можно намотать на сверло. Останется спирт
Можно просто лить БФ на холодный лом, клей затвердеет, а спирт стечёт.
Говорят потом отрыгается галошами. ну россиянам не привыкать.

0  0
28.08.2017 11:30
СИБИРСКИЙ КЕРЖАК

В топку продажный Минздрав !
Умные люди самогон, дано для сэбе делают!
Также вино,настойки наливки!
В магазине вообще непонятно что покупаешь!
В стране полностью отсутствует контроль качества!
Реплика про пиво так называемое, промышленное,моча мочой!
крафт давно рулит, выбор большой!
радует что что больше частных пивоворен становится!

0  0
28.08.2017 11:30
СИБИРСКИЙ КЕРЖАК

В топку продажный Минздрав !
Умные люди самогон, дано для сэбе делают!
Также вино,настойки наливки!
В магазине вообще непонятно что покупаешь!
В стране полностью отсутствует контроль качества!
Реплика про пиво так называемое, промышленное,моча мочой!
крафт давно рулит, выбор большой!
радует что что больше частных пивоворен становится!

0  0
28.08.2017 11:42
Миротрворeц

Кержак,самогонный огрегат можно купить за 4,8 тыра отменный,себестоимость продукта овер 23 рубаса за литр!
Зачем платить акцизы не за хрен собачий?
Полностью с Вами согласен!

0  0
28.08.2017 11:51
- гость -

По количеству комментариев сразу видно, какие проблемы больше всего интересуют россиян.

0  0
28.08.2017 12:20
1

Сухой закон в 80-ых привел к гибели советского союза. Поступления от акцизов на алкоголь прекратились около 20 % бюджета СССР). нефть упала и капец империи. поэтому проблемы очень серьезные на самом деле

0  0
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