Минздрав России направил в Минфин предложение повысить минимальную цену на водку с 205 рублей до 300 рублей уже с 2018 года, а не с 2020, сообщает газета "Известия".

В ведомстве считают, что цены на крепкий алкоголь должны расти быстрее, чем инфляция. Нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года.

"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — подчеркнул представитель Минздрава.