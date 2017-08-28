Почти четырехметровое число 80 установили в воскресенье, 27 августа, на площади Ветеранов в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как отмечают в ведомстве, сооружение выполнено из железобетона, а внутри облицовано пластиком с внутренней светодиодной подсветкой.

Число 80, так же как и кованый аист, станет одним из элементов выставки цветов Октябрьского района. Это мероприятие пройдет в пятницу, 1 сентября, в 17.00 вместе с праздничной программой "Мой край родной, тебе я праздник посвящаю!"

В этот день здесь выступят участники студии танца "Лариса" и другие лучшие творческие коллективы Октябрьского района.