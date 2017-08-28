Почти четырехметровое число 80 установили в воскресенье, 27 августа, на площади Ветеранов в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как отмечают в ведомстве, сооружение выполнено из железобетона, а внутри облицовано пластиком с внутренней светодиодной подсветкой.
Число 80, так же как и кованый аист, станет одним из элементов выставки цветов Октябрьского района. Это мероприятие пройдет в пятницу, 1 сентября, в 17.00 вместе с праздничной программой "Мой край родной, тебе я праздник посвящаю!"
В этот день здесь выступят участники студии танца "Лариса" и другие лучшие творческие коллективы Октябрьского района.
Комментарии
недостатки советского образования: в советской школе было всего 10 цифр. А тут 80 - легко!
а внутре у неё думатель
Как краю может быть 80-ть, Если государству всего 26?
Воту: даже 10 - это не цифра, это уже число!
28.08.2017 09:32
Мадам
10 цифр - это с нулём. Но это для грамотных.
Зачем???
Кич полнейший
Это вместо вырубленных деревьев. Их теперь будут массово заменять на гигантские железяки. На набережную и лестницу-новодел туристов, говорят, не заманишь, а вот посмотреть на городское сумасшествие, наверно, согласятся...
На набережную и лестницу-новодел туристов, говорят, не заманишь,
На старой лестнице прямо пройти негде было - всё в туристах!
Так старую не для показухи строили, а для жителей города. И вела она не в небо, а на ВДНХ, где любили гулять семьями, где было реально классно проводить целый день.
Жесть
28.08.2017 13:17
- гость -
Так ВДНХ - выставка достижений народного хозяйства. Нет народного хозяйства, нет достижений - нет и выставки.
а внутре у нея неонка (с)
Может быть снаружи облицовано пластиком, а не внутри?