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Молодого жителя Горно-Алтайска подозревают в хищении 13 тысяч рублей из аптеки, сообщили в МВД по республике.
В полицию обратился сотрудник аптечного пункта. Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник сломал рольставни, разбил стекло входной двери и проник в помещение, где из кабинета администратора похитил оставленные на столе наличные.
"С места происшествия экспертами были изъяты следы рук и обуви, оставленные предполагаемыми злоумышленниками. При проверке изъятых следов по дактилоскопической базе данных было установлено совпадение со следами рук 21-летнего жителя республиканской столицы", — уточняют в полиции.
Вскоре подозреваемого задержали. Молодой человек рассказал, что уже потратил все деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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