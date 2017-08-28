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Молодого жителя Горно-Алтайска подозревают в хищении 13 тысяч рублей из аптеки, сообщили в МВД по республике.

В полицию обратился сотрудник аптечного пункта. Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник сломал рольставни, разбил стекло входной двери и проник в помещение, где из кабинета администратора похитил оставленные на столе наличные.

"С места происшествия экспертами были изъяты следы рук и обуви, оставленные предполагаемыми злоумышленниками. При проверке изъятых следов по дактилоскопической базе данных было установлено совпадение со следами рук 21-летнего жителя республиканской столицы", — уточняют в полиции.

Вскоре подозреваемого задержали. Молодой человек рассказал, что уже потратил все деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.