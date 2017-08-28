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Новости

Полиция в Хабаровске проверяет инцидент с умыванием двух девушек зеленкой

, ИА "Амител"
Правоохранители устанавливают личности всех участников происшествия

Фото: youtube.com

Видео, на котором заснято, как таксист заставляет двух девушек умываться зеленкой, заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД РФ по региону.

"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходят в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", — отметили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором запечатлено, как таксист наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться. Также в кадре видно, что лицо еще одной девушки уже измазано зеленкой.

По предварительным данным, девушек заставили умыться зеленкой, поскольку у них не было денег, чтобы заплатить за проезд.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.08.2017 09:45
- гость -

Паренек тоже с зелеными руками

0  0
28.08.2017 10:10
Kimi

Ну а нафига такси вызывать и ехать, когда денег то нет?

0  1
28.08.2017 10:16
- гость -

Таксист-барыга сначала, наверное, один ценник назвал, а затем видя безпомощность пассажиров резко его увеличил. И при поддержке таких же, как он поглумился над безответными клиентами. Думаю, он должен ответить за неподобающее обращение с пассажирами и изгнан с работы с волчьим билетом. И ответить по ст. 330 самоуправство. Нельзя так людей унижать, тем более снимать на камеру и выкладывать в интернет.

1  0
28.08.2017 10:17
Элвис

Походу его скоро будут "унижать".

0  0
28.08.2017 10:19
- гость -

28.08.2017 10:17
Элвис

Это вряд ли. Кто даст его в обиду в стране охранников, продавцов и таксистов?

0  0
28.08.2017 10:50
- гость -

По предварительным данным, девушек заставили умыться зеленкой, поскольку у них не было денег, чтобы заплатить за проезд

Зачем вызывали? Думаю, что это у них не в-первые. Нет денег-топай пешочком, хочешь ехать-договаривайся перед поездкой, предложи оставить документы. А тут сразу трое, явно не первый раз. Но мужик попал.

0  0
28.08.2017 10:52
- гость -

Так-то детки не в отрепьях . Привыкли дурить?

0  1
28.08.2017 11:24
Злая гостья

Видно, достали хабаровских таксистов "безденежные" любители прокатиться на такси. Зеленку-то неспроста стали возить.

0  1
28.08.2017 11:27
- гость -

Нормально там все. Он их не бил, силой не заставлял. Даже поддерживал морально.

0  1
28.08.2017 11:29
- гость -

Самоуправство с угрозой применения насилия. Двушечка минимум.

1  0
28.08.2017 12:31
- гость -

Как-то в Омске была история. Надо было срочно от автовокзала до ЖД добраться (расстояния приличное). Смотрю - таксисты. Спрашиваю ценник. Называют "триста пятьдесят". Но когда доехали до ЖД ценник оказался 3150р. Вариантов послать подальше не было, т.к. сумка находилась в багажнике и как выяснилось сзади ехала машина поддержки. Так что таксисты не такие пушистые.

1  0
28.08.2017 13:21
- гость -

Нет денег,иди пешком или на автобусе. Тем более если нет наличие,можно перевести через онлайн банк. Просто решили за бесплатно прокатится. А таксист на видео не заставлял никого,все добровольно умывались. Слов угрозы не было слышно. Так что желание халявы у них отбило на долго

0  1
28.08.2017 13:39
- гость -

У нас законы защищают воров и мошенников, но не тех кто вкалывает. Даже если бы он вызвал полицию, то не имел бы права их задерживать до приезда полицейских, да и не доказал бы, что не заплатили. А вот он НЕбольно проучил мошенников-теперь наша "справедливая" Фемида обрушит на на работающего человека всю свою силу.

0  1
28.08.2017 13:48
Юрий Р

По разговору слышно, что снимает представитель Кавказа. Гнать их из наших городов к себе в горы - пусть баранов там пасут. В Москве в какое такси не заглянешь вся средняя Азия и Кавказ ... Без навигатора никуда довести не могут, город не знают вообще. Хочется спросить - Что мы без них не проживём ? Проживём вполне нормально. Я против незаконной миграции и куда только миграционные службы смотрят и полиция.

1  0
28.08.2017 14:10
Лис в человечьей шубе

28.08.2017 12:31
- гость -
Как-то в Омске была история. Надо было срочно от автовокзала до ЖД добраться (расстояния приличное). Смотрю - таксисты. Спрашиваю ценник. Называют "триста пятьдесят". Но когда доехали до ЖД ценник оказался 3150р. Вариантов послать подальше не было, т.к. сумка находилась в багажнике и как выяснилось сзади ехала машина поддержки. Так что таксисты не такие пушистые.
****************
3150 р за 12,5 км ???? Чё-то попахивает Все-таки по Омску ехали, не по Москве.

0  0
28.08.2017 14:17
- гость -

Молодежь сама виновата. Хотели халявы-получили. Нет денег - идите пешком! Водитель - молодец! Уважаю !!!

0  0
28.08.2017 14:23
Элвис - 14/17

Вы знаете обстоятельства дела?

0  0
28.08.2017 15:18
- гость -

+++ У нас законы защищают воров и мошенников, но не тех кто вкалывает. Даже если бы он вызвал полицию, то не имел бы права их задерживать до приезда полицейских, да и не доказал бы, что не заплатили. А вот он НЕбольно проучил мошенников-теперь наша "справедливая" Фемида обрушит на на работающего человека всю свою силу.

0  0
28.08.2017 18:12
- гость -


28.08.2017 14:10
Лис в человечьей шубе

Так вот, договорились за 350, а когда доехали - стало 3150

0  0
28.08.2017 20:32
- гость -

Тут созвучие: 350 - 3150

0  0
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