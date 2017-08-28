Фото: youtube.com
Видео, на котором заснято, как таксист заставляет двух девушек умываться зеленкой, заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД РФ по региону.
"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходят в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", — отметили в правоохранительном ведомстве.
Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором запечатлено, как таксист наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться. Также в кадре видно, что лицо еще одной девушки уже измазано зеленкой.
По предварительным данным, девушек заставили умыться зеленкой, поскольку у них не было денег, чтобы заплатить за проезд.
Комментарии
Паренек тоже с зелеными руками
Ну а нафига такси вызывать и ехать, когда денег то нет?
Таксист-барыга сначала, наверное, один ценник назвал, а затем видя безпомощность пассажиров резко его увеличил. И при поддержке таких же, как он поглумился над безответными клиентами. Думаю, он должен ответить за неподобающее обращение с пассажирами и изгнан с работы с волчьим билетом. И ответить по ст. 330 самоуправство. Нельзя так людей унижать, тем более снимать на камеру и выкладывать в интернет.
Походу его скоро будут "унижать".
28.08.2017 10:17
Элвис
Это вряд ли. Кто даст его в обиду в стране охранников, продавцов и таксистов?
По предварительным данным, девушек заставили умыться зеленкой, поскольку у них не было денег, чтобы заплатить за проезд
Зачем вызывали? Думаю, что это у них не в-первые. Нет денег-топай пешочком, хочешь ехать-договаривайся перед поездкой, предложи оставить документы. А тут сразу трое, явно не первый раз. Но мужик попал.
Так-то детки не в отрепьях . Привыкли дурить?
Видно, достали хабаровских таксистов "безденежные" любители прокатиться на такси. Зеленку-то неспроста стали возить.
Нормально там все. Он их не бил, силой не заставлял. Даже поддерживал морально.
Самоуправство с угрозой применения насилия. Двушечка минимум.
Как-то в Омске была история. Надо было срочно от автовокзала до ЖД добраться (расстояния приличное). Смотрю - таксисты. Спрашиваю ценник. Называют "триста пятьдесят". Но когда доехали до ЖД ценник оказался 3150р. Вариантов послать подальше не было, т.к. сумка находилась в багажнике и как выяснилось сзади ехала машина поддержки. Так что таксисты не такие пушистые.
Нет денег,иди пешком или на автобусе. Тем более если нет наличие,можно перевести через онлайн банк. Просто решили за бесплатно прокатится. А таксист на видео не заставлял никого,все добровольно умывались. Слов угрозы не было слышно. Так что желание халявы у них отбило на долго
У нас законы защищают воров и мошенников, но не тех кто вкалывает. Даже если бы он вызвал полицию, то не имел бы права их задерживать до приезда полицейских, да и не доказал бы, что не заплатили. А вот он НЕбольно проучил мошенников-теперь наша "справедливая" Фемида обрушит на на работающего человека всю свою силу.
По разговору слышно, что снимает представитель Кавказа. Гнать их из наших городов к себе в горы - пусть баранов там пасут. В Москве в какое такси не заглянешь вся средняя Азия и Кавказ ... Без навигатора никуда довести не могут, город не знают вообще. Хочется спросить - Что мы без них не проживём ? Проживём вполне нормально. Я против незаконной миграции и куда только миграционные службы смотрят и полиция.
28.08.2017 12:31
- гость -
Как-то в Омске была история. Надо было срочно от автовокзала до ЖД добраться (расстояния приличное). Смотрю - таксисты. Спрашиваю ценник. Называют "триста пятьдесят". Но когда доехали до ЖД ценник оказался 3150р. Вариантов послать подальше не было, т.к. сумка находилась в багажнике и как выяснилось сзади ехала машина поддержки. Так что таксисты не такие пушистые.
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3150 р за 12,5 км ???? Чё-то попахивает Все-таки по Омску ехали, не по Москве.
Молодежь сама виновата. Хотели халявы-получили. Нет денег - идите пешком! Водитель - молодец! Уважаю !!!
Вы знаете обстоятельства дела?
+++ У нас законы защищают воров и мошенников, но не тех кто вкалывает. Даже если бы он вызвал полицию, то не имел бы права их задерживать до приезда полицейских, да и не доказал бы, что не заплатили. А вот он НЕбольно проучил мошенников-теперь наша "справедливая" Фемида обрушит на на работающего человека всю свою силу.
28.08.2017 14:10
Лис в человечьей шубе
Так вот, договорились за 350, а когда доехали - стало 3150
Тут созвучие: 350 - 3150