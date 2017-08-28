Фото: youtube.com

Видео, на котором заснято, как таксист заставляет двух девушек умываться зеленкой, заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД РФ по региону.

"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходят в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", — отметили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором запечатлено, как таксист наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться. Также в кадре видно, что лицо еще одной девушки уже измазано зеленкой.

По предварительным данным, девушек заставили умыться зеленкой, поскольку у них не было денег, чтобы заплатить за проезд.