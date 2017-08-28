Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на мероприятие по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в Киеве с убранными за уши прямыми волосами и тонкими косичками на висках. Об этом пишет сайт kp.ru.

Интернет-пользователи мгновенно узнали в Тимошенко героиню сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Некоторым понравилась прическа политика, другим нет.

Отметим, что не так давно Тимошенко рассказала, почему отказалась от своей знаменитой прически. По ее словам, ей нужно "немного меняться как женщина".