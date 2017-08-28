Фото: ФК "Чита"

Барнаульское "Динамо" в матче чемпионата России среди команд ПФЛ зоны "Восток" в пятом туре сыграло вничью с командой "Чита" – 1-1. Бело-голубые встречались на выезде с действующим чемпионом первенства, который из-за финансовых трудностей так и не смог подняться рангом выше в ФНЛ. В этом сезоне "Чита" пока и вовсе не одержала ни одной победы и находится внизу турнирной таблицы.

На протяжении первого тайма хозяева владели заметным игровым преимуществом, постоянно нагнетая напряжение в штрафной площади "Динамо". При этом первыми счет открыли именно динамовцы. Во время розыгрыша углового были нарушены правила на Антоне Киселёве. Судья указал на точку, к мячу подошёл Иван Старков, без труда переигравший вратаря хозяев Данила Гавиловского, кстати, воспитанника алтайского футбола.

Через минуту защитники "Динамо" допустили грубую ошибку, оставив без присмотра игрока "Читы" Андрея Волгина. Футболист беспрепятственно получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил мимо Богдана Карюкина – 1-1. Таким образом, голкипер нашей команды прервал "сухую" серию на отметке 315 минут.

Во втором тайме командам не удалось отличиться. В другом матче тура иркутский "Зенит" дома с минимальным счётом обыграл омский "Иртыш". Таким образом, команда из Иркутска вместе с "Сахалином" с девятью очками возглавляют турнирную таблицу. Следующую игру наша команда проведет 30 августа в гостях против "Зенита".