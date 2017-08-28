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Власти Барнаула напоминают, что с 31 августа вводится запрет на остановку и парковку машин в ночное время у здания по проспекту Ленина, 47.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, в этом здании находится ресторан быстрого питания "Грильница". Запрет на остановку и парковку транспорта с 22:00 до 06:00 в мэрии объясняют необходимостью обеспечения общественного порядка.

Кроме того, с 31 августа остановку и стоянку машин запретят по четной стороне улицы Интернациональной от дома №54 до проспекта Ленина.

Это объясняют необходимостью обеспечения беспрепятственного выезда автомобилей пожарной охраны на проспект Ленина и улицу Максима Горького от здания 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Алтайского края (улица Интернациональная, 56).