II Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и кондитер" пройдет в Барнауле с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Здесь специалисты компаний смогут поговорить с коллегами, обменяться опытом, обсудить актуальные профессиональные и деловые вопросы. В выставке будут участвовать компании из Алтайского края, Сибири и других регионов России. Здесь же представят различные новинки, проведут консультации и мастер-классы.
28 и 29 сентября на выставке пройдет Межрегиональный конкурс по хлебопечению "Лучший хлеб Сибири", который станет отборочным этапом XVII Кубка России в Сибирском федеральном округе. На следующий день в рамках выставки пройдет "Праздник хлеба".
Выставка будет располагаться на площадке эко-ярмарки ВДНХ в Барнауле (улица Взлетная, 2к).
Комментарии
Обмениваться опытом, как из муки из пшеницы пятого класса с минимальным содержанием клейковины и всяких улучшителей и разрыхлителей сделать хотя бы съедобный хлеб с минимальной себестоимостью и приемлемым внешним видом?
Специалисты говорят, что в магазинах нельзя купить муку без добавок...
Раньше в Союзе для производства качественного хлеба и макаронных изделий докупали пшеницу твердых сортов, сейчас же её продают за рубеж, оставляя одну фуражную. Специалисты компаний на этой выставке будут поговорить с коллегами, обмениваться опытом, обсуждать актуальные профессиональные и деловые вопросы как из оставшегося дерьма сделать хороший хлеб?
Сейчас будут изворачиваться делать хлеб со всякими наполнителями и добавками, - а просто обычный вкусный хлеб уже никто делать не умеет. Всё идёт к тому, что надо самому брать гектар земли, выращивать пшеницу, рожь, самому молоть муку и печь хлеб.
Сейчас будут изворачиваться делать хлеб со всякими наполнителями и добавками, - а просто обычный вкусный хлеб уже никто делать не умеет. Всё идёт к тому, что надо самому брать гектар земли, выращивать пшеницу, рожь, самому молоть муку и печь хлеб.