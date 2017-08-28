II Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и кондитер" пройдет в Барнауле с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Здесь специалисты компаний смогут поговорить с коллегами, обменяться опытом, обсудить актуальные профессиональные и деловые вопросы. В выставке будут участвовать компании из Алтайского края, Сибири и других регионов России. Здесь же представят различные новинки, проведут консультации и мастер-классы.

28 и 29 сентября на выставке пройдет Межрегиональный конкурс по хлебопечению "Лучший хлеб Сибири", который станет отборочным этапом XVII Кубка России в Сибирском федеральном округе. На следующий день в рамках выставки пройдет "Праздник хлеба".

Выставка будет располагаться на площадке эко-ярмарки ВДНХ в Барнауле (улица Взлетная, 2к).

